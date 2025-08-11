У Миколаєві встановили ще одну електронну Книгу пам'яті
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:52, 11 серпня, 2025
-
У Миколаєві біля адміністрації Інгульського району з’явилася електронна Книга пам’яті. Це вже третій інтерактивний екран у місті, присвячений загиблим Героям.
Як зазначили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у Книзі зібрана інформація про захисників і захисниць Миколаєва, які загинули починаючи з 2014 року. Інші дві книги розташовані біля ЦНАП у Корабельному та Центральному районах.
Міська влада закликає надсилати відомості про загиблих Героїв на електронну пошту u.veteran@mkrada.gov.ua або звертатися за адресою: вулиця Адміральська, 20, каб. 531.
Бажаний формат інформації:
- повне ім’я та по батькові;
- військове звання і посада;
- дати та місця народження, смерті, поховання;
- обставини загибелі, нагороди;
- за можливості — біографічна довідка;
- фото формату близько 1080х1920 px або 1920х1080 px (png або jpg).
Раніше повідомлялось, що в Центральному районі міста встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.