Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    11 серпня, 2025

  • 21.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 21.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві встановили ще одну електронну Книгу пам'яті

У Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві біля адміністрації Інгульського району з’явилася електронна Книга пам’яті. Це вже третій інтерактивний екран у місті, присвячений загиблим Героям. 

Як зазначили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у Книзі зібрана інформація про захисників і захисниць Миколаєва, які загинули починаючи з 2014 року. Інші дві книги розташовані біля ЦНАП у Корабельному та Центральному районах.

У Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська рада

Міська влада закликає надсилати відомості про загиблих Героїв на електронну пошту u.veteran@mkrada.gov.ua або звертатися за адресою: вулиця Адміральська, 20, каб. 531.

Бажаний формат інформації:

  • повне ім’я та по батькові;
  • військове звання і посада;
  • дати та місця народження, смерті, поховання;
  • обставини загибелі, нагороди;
  • за можливості — біографічна довідка;
  • фото формату близько 1080х1920 px або 1920х1080 px (png або jpg).

Раніше повідомлялось, що в Центральному районі міста встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні. 

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС передасть Україні €1,6 млрд від заморожених активів РФ
Правоохоронці завершили розслідування про викрадення росіянами 15 дітей з інтернату на Миколаївщини
Понад 30 тисяч українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС за місяць
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Понад 30 тисяч українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС за місяць
Правоохоронці завершили розслідування про викрадення росіянами 15 дітей з інтернату на Миколаївщини
ЄС передасть Україні €1,6 млрд від заморожених активів РФ

На Миколаївщині вже кілька годин горить ліс — задимлення дійшло до міста

Аліса Мелік-Адамян

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Правоохоронці завершили розслідування про викрадення 15 дітей з інтернату на Миколаївщині

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay