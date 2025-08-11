У Миколаєві встановили ще одну електронну Книгу пам'яті

У Миколаєві в Інгульському районі встановили електронну Книгу пам'яті. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві біля адміністрації Інгульського району з’явилася електронна Книга пам’яті. Це вже третій інтерактивний екран у місті, присвячений загиблим Героям.

Як зазначили у пресслужбі Миколаївської міської ради, у Книзі зібрана інформація про захисників і захисниць Миколаєва, які загинули починаючи з 2014 року. Інші дві книги розташовані біля ЦНАП у Корабельному та Центральному районах.

Міська влада закликає надсилати відомості про загиблих Героїв на електронну пошту u.veteran@mkrada.gov.ua або звертатися за адресою: вулиця Адміральська, 20, каб. 531.

Бажаний формат інформації:

повне ім’я та по батькові;

військове звання і посада;

дати та місця народження, смерті, поховання;

обставини загибелі, нагороди;

за можливості — біографічна довідка;

фото формату близько 1080х1920 px або 1920х1080 px (png або jpg).



Раніше повідомлялось, що в Центральному районі міста встановили електронну Книгу пам’яті на знак вшанування загиблих у російсько-українській війні.