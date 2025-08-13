У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн
- Аліса Мелік-Адамян
9:55, 13 серпня, 2025
Куцурубська сільська рада оголосила тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дніпробузькій — від перехрестя з вулицею Шмідта до вулиці Очаківської. Роботи обійдуться у 9,4 мільйонів гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
Роботи мають виконати до 31 жовтня 2025 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 22 серпня.
Проєкт передбачає комплексне оновлення дороги з 12-річним гарантійним терміном експлуатації. Зокрема, планується:
обрізка дерев, що заважають дорожнім роботам;
холодне фрезерування старого асфальтобетонного покриття;
розбирання асфальтових, щебеневих та цементобетонних шарів;
улаштування нових дорожніх корит і основ з щебенево-піщаної суміші;
укладання вирівнювальних шарів та нового асфальтобетонного покриття;
облаштування з’їздів до приватних домоволодінь;
планування узбіч.
Нагадаємо, в Очакові по чотирьох вулицях капітально відремонтують водопровід. Роботи коштуватимуть 14 мільйонів гривень.
