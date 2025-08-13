У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Вулиця Шмідта у Куцурубі. Фото: МикВісті

Куцурубська сільська рада оголосила тендер на капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дніпробузькій — від перехрестя з вулицею Шмідта до вулиці Очаківської. Роботи обійдуться у 9,4 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Роботи мають виконати до 31 жовтня 2025 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 22 серпня.

Проєкт передбачає комплексне оновлення дороги з 12-річним гарантійним терміном експлуатації. Зокрема, планується:

обрізка дерев, що заважають дорожнім роботам;

холодне фрезерування старого асфальтобетонного покриття;

розбирання асфальтових, щебеневих та цементобетонних шарів;

улаштування нових дорожніх корит і основ з щебенево-піщаної суміші;

укладання вирівнювальних шарів та нового асфальтобетонного покриття;

облаштування з’їздів до приватних домоволодінь;

планування узбіч.

Нагадаємо, в Очакові по чотирьох вулицях капітально відремонтують водопровід. Роботи коштуватимуть 14 мільйонів гривень.