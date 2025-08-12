Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 28.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

Труби, що використовуються для заміни пошкоджених у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВістіТруби, що використовуються для заміни пошкоджених у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

В Очакові по чотирьох вулицях капітально відремонтують водопровід. Роботи коштуватимуть 14 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Роботи виконають по вулицях: Суворова, Спаська, Ювілейна та Миру. Стартова вартість закупівлі становить 14 мільйонів 140 тисяч 730 гривень з яких самі роботи коштуватимуть 13 мільйонів 942 тисячі 213 гривень, а 198 тисяч 517 гривень витратять на технагляд.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorroСкриншот з системи публічних закупівель ProZorro

До 26 серпня учасники тендеру мають змогу звернутися за роз’ясненнями та подати свої пропозиції. Всі роботи мають виконати до 31 грудня 2025 року.

Під час ремонту планують виконати цілий комплекс робіт. Підрядник має розкопати траншеї та котловани для труб та ущільнити їх. Під трубопроводи облаштують піщану основу та прокладуть поліетиленові труби. Також підрядник має провести гідравлічні випробування, встановити чавунні засувки, зворотні клапани, фасонні частини різних діаметрів, а також нові пожежні гідранти.

Старі чавунні труби та зношені водопровідні колодязі демонтують. Замість них збудують нові колодязі зі збірного залізобетону з бетонною підготовкою та гідроізоляцією. Крім того, передбачено благоустрій, а саме укладання асфальтобетонного покриття, встановлення фігурної плитки та бордюрів.

Нагадаємо, що в Очакові відкрили пункт безкоштовної видачі очищеної води.

Реклама

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава. А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.  Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості». А також показали фото будівництва нового водогону. 

Потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

Департамент держспецзв’язку замовив 6 позашляховиків по ₴3 млн
У Миколаєві виставляють на продаж ще 15 комунальних об’єктів: стартова ціна — майже ₴8 млн
У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень
У Миколаєві виставляють на продаж ще 15 комунальних об’єктів: стартова ціна — майже ₴8 млн
Департамент держспецзв’язку замовив 6 позашляховиків по ₴3 млн

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

57 хвилин тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay