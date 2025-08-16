У Швеції через загрозу обвалів перевезуть старовинну церкву: процес транслюватимуть наживо
- Марія Хаміцевич
6:30, 16 серпня, 2025
У шведському арктичному місті Кіруна 40-метрову лютеранську церкву, збудовану у 1912 році, перевезуть на 5 кілометрів.
Це роблять через послаблення ґрунту внаслідок роботи місцевої залізорудної шахти, повідомляє AFP.
Роботи обійдуться у близько 500 мільйонів крон (52 мільйони доларів) і триватимуть кілька днів. Очікується, що понад 10 тисяч людей вийдуть на вулиці, щоб побачити процес. Шведське телебачення транслюватиме переміщення наживо за допомогою 30 камер.
Спостерігати за перевезенням приїде і король Карл XVI Густав. Компанія LKAB, яка фінансує роботи, організує частування та розважальну програму.
Перед початком перевезення церкву ретельно обстежили, особливо вівтар і орган. Будівлю підняли на балки та трейлери, а дороги на маршруті спеціально розширили.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі планують звести новий собор. Для будівництва виділять територію біля сквері Космонавтів.
