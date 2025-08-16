У Швеції через загрозу обвалів перевезуть старовинну церкву: процес транслюватимуть наживо

У Швеції перевезуть старовинну церкву через небезпеку обвалів. Фото: ru.advisor.travel

У шведському арктичному місті Кіруна 40-метрову лютеранську церкву, збудовану у 1912 році, перевезуть на 5 кілометрів.

Це роблять через послаблення ґрунту внаслідок роботи місцевої залізорудної шахти, повідомляє AFP.

Роботи обійдуться у близько 500 мільйонів крон (52 мільйони доларів) і триватимуть кілька днів. Очікується, що понад 10 тисяч людей вийдуть на вулиці, щоб побачити процес. Шведське телебачення транслюватиме переміщення наживо за допомогою 30 камер.

Спостерігати за перевезенням приїде і король Карл XVI Густав. Компанія LKAB, яка фінансує роботи, організує частування та розважальну програму.

Перед початком перевезення церкву ретельно обстежили, особливо вівтар і орган. Будівлю підняли на балки та трейлери, а дороги на маршруті спеціально розширили.

