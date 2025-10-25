Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року

Шведські винищувачі Gripen E . Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні вже наступного року. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

— «Гріпени» для України — це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати, — заявив Володимир Зеленський.



Глава держави також підкреслив, що Україна розраховує на отримання 150 таких літаків.

У середу, 22 жовтня, Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Стокгольма.