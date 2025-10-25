  • субота

Клуб

Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року

Шведські винищувачі Gripen E . Фото: Getty ImagesШведські винищувачі Gripen E . Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні вже наступного року. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

«Гріпени» для України — це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати, — заявив Володимир Зеленський.


Глава держави також підкреслив, що Україна розраховує на отримання 150 таких літаків.

У середу, 22 жовтня, Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил ЗСУ. Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Стокгольма.

Кім запевнив, що у наступному році відбудова гімназії №2 буде завершена, але чи заклали на це кошти — не відповів

«Затягувань не буде», — міністерка енергетики про старт опалювального сезону

3 години тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Юлія Бойченко

