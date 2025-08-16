«Укрзалізниця» нагадала правила продажу квитків під час пікового сезону
-
- Аліна Квітко
-
•
-
23:07, 16 серпня, 2025
-
Продаж квитків «Укрзалізниці» на більшість поїздів стартує за 20 днів до відправлення, але для деяких напрямків і категорій поїздів діють винятки.
Компанія нагадує про них у розпал пікового сезону перевезень.
Внутрішнє сполучення
Квитки на поїзди по території України зазвичай доступні о 08:00 за 20 діб до відправлення. Винятки:
-
Павлоградський, Херсонський, Миколаївський, частково Краматорський, Сумський та Чернігівський напрямки – продаж починається о 08:00 за 10 діб до відправлення;
-
електропоїзди та дизель-поїзди категорії "Регіональний поїзд" (рейси 800–899) – також за 10 діб о 08:00.
Приміські поїзди можна придбати в касах вокзалів у день відправлення.
Міжнародне сполучення
-
Польський напрямок (Перемишль, Хелм, Варшава) – квитки відкриваються о 09:00 за 20 діб до відправлення;
-
Молдова, Словаччина, Австрія та Угорщина – продаж стартує о 08:00 за 20 діб.
Всі квитки можна купити одночасно на сайті «Укрзалізниці» та у застосунку.
Під час піку компанія радить користуватися функцією автовикупу. Вона дозволяє вказати полицю та кількість місць, підключити картку, і система автоматично купить квитки, щойно вони стануть доступними. Щоб підвищити шанси на успіх, не слід встановлювати занадто багато фільтрів.
Нагадаємо, між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.
Останні новини про: Укрзалізниця
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.