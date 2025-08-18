У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

Ремонт у приміщенні. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують капітально відремонтувати операційний блок хірургічного відділення військового госпіталю. Очікувана вартість робіт становить майже 11 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Замовником виступає Квартирно-експлуатаційний відділ Миколаєва. Закупівлю проводять через відкриті торги з особливостями. Пропозиції прийматимуть до 31 серпня, аукціон призначений на 1 вересня.

Скриншот тендеру з ProZorro

Згідно з тендерною документацією, підрядник має провести повний капітальний ремонт: заміну комунікацій, електропостачання, систем вентиляції та кондиціювання, встановлення протипожежного обладнання, оновлення оздоблення приміщень. Капремонт операційного блоку мають виконати до 25 грудня 2026 року.

У разі виявлення недоліків, спричинених неякісним виконанням, підрядник зобов’язаний усунути їх у визначений термін. Якщо цього не станеться, він сплатить штраф у розмірі повної вартості робіт.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни отримає 50 мільйонів гривень на реконструкцію.

Як відомо, наприкінці 2024 року Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що на 2025 рік було відібрано 15 пріоритетних інвестиційних проєктів з 12 регіонів України на суму понад 2,6 мільярда гривень, серед яких в Миколаївській області увійшли Миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня та Миколаївський госпіталь ветеранів війни.