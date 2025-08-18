Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    18 серпня, 2025

  • 28°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 28° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відремонтують операційний блок військового госпіталю за майже ₴11 млн

Ремонт у приміщенні. Ілюстраційне фото Ремонт у приміщенні. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують капітально відремонтувати операційний блок хірургічного відділення військового госпіталю. Очікувана вартість робіт становить майже 11 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Замовником виступає Квартирно-експлуатаційний відділ Миколаєва. Закупівлю проводять через відкриті торги з особливостями. Пропозиції прийматимуть до 31 серпня, аукціон призначений на 1 вересня.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Згідно з тендерною документацією, підрядник має провести повний капітальний ремонт: заміну комунікацій, електропостачання, систем вентиляції та кондиціювання, встановлення протипожежного обладнання, оновлення оздоблення приміщень. Капремонт операційного блоку мають виконати до 25 грудня 2026 року.

У разі виявлення недоліків, спричинених неякісним виконанням, підрядник зобов’язаний усунути їх у визначений термін. Якщо цього не станеться, він сплатить штраф у розмірі повної вартості робіт.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни отримає 50 мільйонів гривень на реконструкцію.

Як відомо, наприкінці 2024 року Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що на 2025 рік було відібрано 15 пріоритетних інвестиційних проєктів з 12 регіонів України на суму понад 2,6 мільярда гривень, серед яких в Миколаївській області увійшли Миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня та Миколаївський госпіталь ветеранів війни.

Останні новини про: Медицина

На Миколаївщині за півроку зафіксували 38 випадків сальмонельозу
У Миколаєві хірурги видалили шестикілограмову пухлину, яку жінка носила 9 років
Благодійники передали сучасне медобладнання для дитячої лікарні у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Благодійники передали сучасне медобладнання для дитячої лікарні у Миколаєві
У Миколаєві хірурги видалили шестикілограмову пухлину, яку жінка носила 9 років
На Миколаївщині за півроку зафіксували 38 випадків сальмонельозу

За ₴14 млн колишній дитсадок перетворять на центр допомоги жертвам насильства у Первомайську

1 година тому

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: є руйнування

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay