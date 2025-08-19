Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ще одну групу дітей з Херсонщини вивезли з окупації, — ОВА

З окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну групу дітей. Фото: Save UkraineЗ окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну групу дітей. Фото: Save Ukraine

Ще одну групу дітей, які жили у тимчасово окупованих громадах Херсонської області, повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це 19 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, це хлопці та дівчата віком від 11 до 17 років. Під час вивезення через Росію вони зазнали обшуків, перевірок, принижень та психологічного тиску.

Наразі діти перебувають у безпеці. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися.

Повернення стало можливим завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та організації Save Ukraine.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.

