В Україні запустили першу держпослугу з вбудованим ШІ у системі «єДозвіл»

Міністерства економіки та цифрової трансформації представили першу державну послугу у системі «єДозвіл», що використовує штучний інтелект. Відтепер підприємці можуть оформлювати ветеринарну ліцензію із попередньою автоматичною перевіркою документів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання чи внесення змін до дозволів і ліцензій. Під час подання заяви через портал «Дія» система у фоновому режимі перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення та повертає результат заявнику.

Новий ШІ-модуль аналізує, чи заповнені всі обов’язкові поля, чи немає помилок або невідповідностей. Це дозволяє зменшити кількість відмов, прискорити розгляд заяв і зняти з державних експертів рутинні завдання.

В міністерстві наголосили, що усі дані в ході операцій залишаються в Україні та обробляються відповідно до стандартів інформаційної безпеки.

— Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни, — підкреслив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, нова технологія дозволяє бізнесу швидше отримувати необхідні ліцензії, а державі — забезпечувати якісніші управлінські рішення.

Розробники розповіли, що під час створення ШІ-модуля їм довелося зіткнутися з низкою викликів: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для вирішення цих проблем в міністерстві застосували гібридний підхід із використанням відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, створених для потреб державного сектору.

— Одна з наших ключових цілей із Gemma — дати змогу розробникам, дослідникам та державним органам, як-от Міністерству економіки України, створювати справді передові рішення на базі відкритого коду. Система «єДозвіл» — яскравий приклад того, як високопродуктивні моделі Gemma допомагають творцям у всьому світі вирішувати реальні проблеми для реальних людей», — зазначив директор з управління продуктами Google DeepMind Тріс Варкентін.

У проєкті взяли участь Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Google DeepMind та Європейський Союз у межах програми EU4DigitalUA, що реалізується FIAP. Розробку координував Офіс ефективного регулювання BRDO, а консультаційну підтримку щодо нормативно-правових актів забезпечив проєкт EU4Business: SMEPIS.

На думку, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

