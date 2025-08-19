Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 19.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 19.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні запустили першу держпослугу з вбудованим ШІ у системі «єДозвіл»

Штучний інтелект: Ілюстративне фото: PinterestШтучний інтелект: Ілюстративне фото: Pinterest

Міністерства економіки та цифрової трансформації представили першу державну послугу у системі «єДозвіл», що використовує штучний інтелект. Відтепер підприємці можуть оформлювати ветеринарну ліцензію із попередньою автоматичною перевіркою документів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання чи внесення змін до дозволів і ліцензій. Під час подання заяви через портал «Дія» система у фоновому режимі перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення та повертає результат заявнику.

Новий ШІ-модуль аналізує, чи заповнені всі обов’язкові поля, чи немає помилок або невідповідностей. Це дозволяє зменшити кількість відмов, прискорити розгляд заяв і зняти з державних експертів рутинні завдання.

Реклама

В міністерстві наголосили, що усі дані в ході операцій залишаються в Україні та обробляються відповідно до стандартів інформаційної безпеки.

— Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни, — підкреслив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, нова технологія дозволяє бізнесу швидше отримувати необхідні ліцензії, а державі — забезпечувати якісніші управлінські рішення.

Розробники розповіли, що під час створення ШІ-модуля їм довелося зіткнутися з низкою викликів: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для вирішення цих проблем в міністерстві застосували гібридний підхід із використанням відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, створених для потреб державного сектору.

— Одна з наших ключових цілей із Gemma — дати змогу розробникам, дослідникам та державним органам, як-от Міністерству економіки України, створювати справді передові рішення на базі відкритого коду. Система «єДозвіл» — яскравий приклад того, як високопродуктивні моделі Gemma допомагають творцям у всьому світі вирішувати реальні проблеми для реальних людей», — зазначив директор з управління продуктами Google DeepMind Тріс Варкентін.

У проєкті взяли участь Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України, Google DeepMind та Європейський Союз у межах програми EU4DigitalUA, що реалізується FIAP. Розробку координував Офіс ефективного регулювання BRDO, а консультаційну підтримку щодо нормативно-правових актів забезпечив проєкт EU4Business: SMEPIS.

На думку, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали про те, що в лише за перший тиждень після запуску було відкрито понад 600 тисяч мультирахунків «Дія.Картка».

Останні новини про: Дія

В Україні запустили «Дія.Картку», на яку надходитимуть усі державні виплати
У «Дії» декілька днів не працюватиме частина послуг
Українці відкрили понад 600 тисяч «Дія.Карток»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дія

Українці відкрили понад 600 тисяч «Дія.Карток»
У «Дії» декілька днів не працюватиме частина послуг
В Україні запустили «Дія.Картку», на яку надходитимуть усі державні виплати

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Світлана Іванченко

Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay