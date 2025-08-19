Українці відкрили понад 600 тисяч «Дія.Карток»

Мультирахунок «Дія.Картка». Ілюстраційне фото: Міністерство цифрової трансформації України

Українці активно користуються новим фінансовим сервісом у застосунку «Дія». Лише за перший тиждень після запуску було відкрито понад 600 тисяч мультирахунків «Дія.Картка».

Про це повідомив у Facebook перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, інструмент запрацював із минулого тижня і вже довів свою популярність: тільки за першу добу українці оформили 300 тисяч карток. Станом на 18 серпня їх зареєстрували вже понад 600 тисяч.

Що таке «Дія.Картка»

Михайло Федоров пояснив, що «Дія.Картка» функціонує як звичайна банківська, але дозволяє отримувати всі державні виплати в одному місці, без необхідності відкривати окрему картку під кожну програму.

На мультирахунок можна оформити виплати за програмами «єКнига», «єМалятко», і раніше анонсований «Пакунок школяра», завдяки якому батьки та законні представники першокласників зможуть отримати 5 тисяч гривень підтримки.

Послугою мультирахунуку можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Федоров також анонсував запуск нових цифрових рішень. Незабаром на порталі «Дія» з’явиться AI-асистент, який надаватиме державні послуги в чаті — першою стане довідка про доходи. Крім того, триває робота над «єНотаріатом», «єАкцизом», онлайн-розлученням та послугами для українців за кордоном.

Окремо міністр відзначив тестування технології Starlink Direct to Cell. Вона дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть без покриття мобільної мережі, використовуючи SMS.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що з 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі «Дія» були тимчасово недоступні через технічні роботи.