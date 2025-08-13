В Україні запустили «Дія.Картку», на яку надходитимуть усі державні виплати

Мультирахунок «Дія.Картка». Ілюстраційне фото: Міністерство цифрової трансформації України

Для українців запустили мультирахунок «Дія.Картка», на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», — написав Михайло Федоров.

Серед переваг «Дія.Картки»: змога отримувати всі державні виплати на один рахунок, а також можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

На мультирахунок уже можна отримати:

виплати по програмах «єКнига» та «єМалятко»;

військові облігації;

виплати по програмі «Ветеранський спорт»;

допомогу по безробіттю;

допомогу ВПО;

виплату пенсій;

допомогу від міжнародних організацій та інші.

Невдовзі на «Дія.Картку» також можна буде отримати виплату за програмою «Пакунок школяра». Водночас «Національний кешбек» та «єВідновлення» працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.

Оформити карту можна через застосунок «Дія» або банки-партнерів: «ПриватБанк», Monobank та «Кредит Дніпро». За словами Федорова, незабаром перелік банків розшириться.

Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Нагадаємо, у застосунку «Дія» запустили новий розділ, який містить сервіси для ветеранів і ветеранок.