У «Дії» декілька днів не працюватимуть частина послуг

У «Дії» декілька днів не працюватимуть деякі послуги. Ілюстраційне фото: Міністерство цифрової трансформації УкраїниУ «Дії» декілька днів не працюватимуть деякі послуги. Ілюстраційне фото: Міністерство цифрової трансформації України

З 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі «Дія» будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє «Дія».

Під час оновлення державних електронних реєстрів окремі сервіси застосунку та порталу призупиняють роботу, адже «Дія» не зберігає дані користувачів, а лише відображає інформацію з реєстрів.

Після завершення технічних робіт всі сервіси повернуть у роботу з підвищеною стабільністю та комфортом для користувачів.

Які сервіси не працюватимуть

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
  • «Дія.QR»,
  • «єВідновлення»,
  • Бронювання працівників,
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
  • Перереєстрація авто,
  • Актові записи про зміну імені,
  • Актові записи про народження,
  • Актові записи про шлюб,
  • Актові записи про розлучення,
  • Свідоцтва про народження,
  • Витяг про місце проживання дитини,
  • Заява про субсидію,
  • «єМалятко»,
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
  • Витяг з ЄДР,
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
  • Зміна місця проживання,
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
  • Гранти «єРобота»,
  • Будівельні послуги,
  • «єПідприємець»,
  • «єОселя»,
  • «єДекларація»,
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Користувачів закликають скористатися сервісами заздалегідь та стежити за оновленнями у соцмережах, де повідомлять про повне відновлення роботи.

Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти
Понад 50% звернень у «Дії» вже обробляє штучний інтелект, — Федоров
В Україні запустили «Дія.Картку», на яку надходитимуть усі державні виплати
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
В Україні запустили «Дія.Картку», на яку надходитимуть усі державні виплати
Понад 50% звернень у «Дії» вже обробляє штучний інтелект, — Федоров
Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти

Зеленський поїде до Вашингтона для переговорів із Трампом щодо завершення війни

Довічне увʼязнення: у Миколаєві чоловік, який ґвалтував та розбещував дітей, оскаржує вирок суду

Дрон-камікадзе та артобстріл: ворог ударив по Куцурубській громаді

