У «Дії» декілька днів не працюватимуть частина послуг

У «Дії» декілька днів не працюватимуть деякі послуги. Ілюстраційне фото: Міністерство цифрової трансформації України

З 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі «Дія» будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє «Дія».

Під час оновлення державних електронних реєстрів окремі сервіси застосунку та порталу призупиняють роботу, адже «Дія» не зберігає дані користувачів, а лише відображає інформацію з реєстрів.

Після завершення технічних робіт всі сервіси повернуть у роботу з підвищеною стабільністю та комфортом для користувачів.

Які сервіси не працюватимуть

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,

«Дія.QR»,

«єВідновлення»,

Бронювання працівників,

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,

Перереєстрація авто,

Актові записи про зміну імені,

Актові записи про народження,

Актові записи про шлюб,

Актові записи про розлучення,

Свідоцтва про народження,

Витяг про місце проживання дитини,

Заява про субсидію,

«єМалятко»,

Державна реєстрація прав на нерухоме майно,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Витяг з ЄДР,

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,

Зміна місця проживання,

Заяви до міжнародного Реєстру збитків,

Гранти «єРобота»,

Будівельні послуги,

«єПідприємець»,

«єОселя»,

«єДекларація»,

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Користувачів закликають скористатися сервісами заздалегідь та стежити за оновленнями у соцмережах, де повідомлять про повне відновлення роботи.