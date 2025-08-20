До шкіл України не надійшла майже половина підручників, — Сергій Бабак

Шкільні підручники. Фото: depo.ua

До початку навчального року в Україні залишилося менше двох тижнів, однак школи отримали лише трохи більше половини від запланованих нових підручників.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, цьогоріч із державного бюджету на відбір, друк і доставку підручників виділили понад 1,4 млрд грн. За ці кошти мали надрукувати й доставити:

8,7 млн примірників для учнів 8 класу НУШ,

30 тис. підручників шрифтом Брайля,

близько 312 тис. книжок для дітей з особливими освітніми потребами.

Загалом для друку підручників було укладено 110 угод. Частину книжок мали доставляти традиційно — через обласні книжкові бази, решту — за новим механізмом, напряму від видавництв до шкіл із фіксацією в електронній освітній системі АІКОМ.

Однак станом на 18 серпня ситуація виглядає не надто позитивно. На обласні бази доставлено понад 5,2 млн примірників (понад 90% від плану), але фактично до шкіл дійшло лише 4,1 млн (78,6%). За новим механізмом ж із 2,8 млн примірників до закладів освіти потрапило лише 307 тис. (10,6%).

Таким чином, із 8,7 млн запланованих підручників наразі школи отримали трохи більше 4,46 млн, що становить 51,2% від загальної потреби.

— Забезпечити школи підручниками перед початком навчального року — це мінімум, який ми маємо гарантувати. Час ще є, але ситуація потребує негайного вирішення, — наголосив Сергій Бабак.

Нагадаємо, у Миколаєві з нового навчального року стартує вивчення предмета «Захист України». Для цього створюють три спеціальні навчальні осередки, куди учні ліцеїв раз на місяць виїжджатимуть на заняття.