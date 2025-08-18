Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

До шкільних предметів додадуть «Захист України»: в управління освіти Миколаєва розповіли, як його вивчатимуть

Старшокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціальних осередках по всій країні. Фото: ЕспресоСтаршокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціальних осередках по всій країні. Фото: Еспресо

У Миколаєві з нового навчального року стартує вивчення предмета «Захист України». Для цього створюють три спеціальні навчальні осередки, куди учні ліцеїв раз на місяць виїжджатимуть на заняття.

Про це під час прямого ефіру повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

— Рішення виконавчого комітету вже прийнято, керівники ліцеїв знають, де саме їхні діти навчатимуться. З 1 вересня предмет буде викладатися на базі трьох новостворених осередків. Насамперед завершується закупівля обладнання відповідно до вимог Міністерства освіти, а також ремонти. Ми сподіваємося, що все встигнемо і діти отримають комфортні умови, — сказала Ганна Личко.

Вона підкреслила, що важливо не лише створити матеріальну базу, а й зацікавити школярів.

Нагадаємо, що наприкінці липня було представлено оновлений проєкт програми «Захист України», який включає єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі. Програма охоплює такі теми, як інноваційні технології, інформаційна безпека та домедична допомога.

Як відомо, у Миколаєві продовжується відтік учнів зі шкіл. За попередніми даними, 1 вересня навчальний рік розпочнуть близько 35 тисяч дітей, тоді як на початку повномасштабного вторгнення їх було 46 тисяч.

