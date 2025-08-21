Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Керівник «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: МикВістіКерівник «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: МикВісті

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, коментуючи результати Оцінки доброчесності комунального підприємства, сказав, що аудитори, яких найняла Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), не ознайомилась з їх діяльністю особисто. 

Про це він сказав під час презентації результатів Оцінки доброчесності двох комунальних підприємств 20 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, роботу КП оцінили у 285 балів з 435 можливих — на 24 бали більше за мінімальний еталон. Експерти похвалили підприємство за щорічні аудити, належний бухгалтерський облік, використання альтернативного палива, резервних джерел енергії та співпрацю з донорами. Серед рекомендацій — подальша автоматизація обліку аварійних заявок, перехід на електронний документообіг, розробка довгострокової стратегії та впровадження сучасної системи корпоративного управління.

Однак після виступу експертів Микола Логвінов розповів, що підприємство працює у специфічній сфері і має значні фінансові обмеження. Зокрема, станом на 2025 рік держава заборгувала «Миколаївоблтеплоенерго» понад 1 мільярд 150 мільйонів гривень.

Тому додав, що рекомендації мають враховувати реальні фінансові можливості. Він вважає, що отримані дані можна використати для залучення інвестицій і грантів, але для цього необхідно оновити нормативну базу та забезпечити підприємству економічно обґрунтований тариф.

— Планування це цікаво. Ми знаємо, що таке планування, у мене три вищих освіти. Але ми не знаємо, що буде завтра, чи вистачить грошей на всю цю історію, чи будуть люди. Цей досвід ми можемо використовувати, як залучення інвестицій та грантів. В теплоенергетиці кредитування не може бути, лише гранти, бо немає джерела погашення. По-друге, всі комунальні підприємства мають економічно обгрунтований тариф. Ми мріємо про це. Але на папері має бути багато грошей, але їх не буде в наявності тому що такий тариф вдвічі вищий, ніж той, що застосовується. Люди не зможуть платити. Тому наша задача максимально зменшити собівартість продукції за рахунок меншого використання газу, електроенергії. Автоматизація це цікаво, але вона має бути здорова. Але гроші перш за все. Це механізм, яким ти користуєшся, щоб виконати задачу, — сказав Микола Логвінов.

Він також зауважив, що експерти не відвідали виробничі майданчики і не побачили, як працюють автоматизовані котельні та модернізовані системи. На його думку, без візиту на підприємство неможливо зробити справедливу оцінку.

— Найважливіше — це виробництво. Ваш експерт, на жаль, не побачив виробництво теплоенергії, котли, автоматизації, як великі котельні працюють без персоналу. Бо він живе у Києві, і не пішов ніжками по Миколаєву. Тому щоб робити справедливу і правильну, обʼєктивну оцінку, бо ми ж відкриті, треба приїхати сюди і побачити це все. Це можна використати, щоб донори дали грошей. Це для бачення Кулеби, міністрів, заммінстрів, президента. Ми ж постійно на межі банкротства, — додав він.

Як відомо, у Миколаївській міській раді презентували результати Оцінки доброчесності комунальних підприємств «Миколаївелектротранс» та «Миколаївоблтеплоенерго». Однак медіа так і не надали звітів аудиту. Нагадаємо, рік тому міжнародна компанія «Deloitte», яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал»Однак тоді медіа одразу надали звіти аудиторів.

