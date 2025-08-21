Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов увійшов до правління «Енергоатома»

Вячеслав Стоянов. Фото: Рівненська АЕСВячеслав Стоянов. Фото: Рівненська АЕС

Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» поповнила правління компанії, призначивши ще двох тимчасових виконувачів обов’язків членів правління. Серед них – генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

До призначення постійних членів правління тимчасове виконання обов’язків поклали на:

  • Павла Ковтонюка, генерального директора філії «ВП РАЕС», який виконує обов’язки голови правління;
  • Наталію Вашетіну, головного бухгалтера товариства;
  • Вячеслава Стоянова, генерального директора Південноукраїнської АЕС;
  • Олександра Остаповця, тимчасово виконуючого обов’язки першого віцепрезидента – технічного директора;
  • Якоба Хартмута, віцепрезидента.

У «Енергоатомі» підкреслюють, що таким чином правління компанії функціонує в повному складі: є усі п’ять членів правління. 
Нагадаємо, раніше Південноукраїнська АЕС планувала оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн.

