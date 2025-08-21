Директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов увійшов до правління «Енергоатома»
- Ірина Олехнович
22:25, 21 серпня, 2025
Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» поповнила правління компанії, призначивши ще двох тимчасових виконувачів обов’язків членів правління. Серед них – генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов.
Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
До призначення постійних членів правління тимчасове виконання обов’язків поклали на:
- Павла Ковтонюка, генерального директора філії «ВП РАЕС», який виконує обов’язки голови правління;
- Наталію Вашетіну, головного бухгалтера товариства;
- Вячеслава Стоянова, генерального директора Південноукраїнської АЕС;
- Олександра Остаповця, тимчасово виконуючого обов’язки першого віцепрезидента – технічного директора;
- Якоба Хартмута, віцепрезидента.
У «Енергоатомі» підкреслюють, що таким чином правління компанії функціонує в повному складі: є усі п’ять членів правління.
Нагадаємо, раніше Південноукраїнська АЕС планувала оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн.
