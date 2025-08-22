Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових

На Миколаївщині одна з найдешевших сільгоспземель в Україні. Архівне фото «МикВісті»Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 22 серпня 2025 року українські аграрії вже зібрали понад 27,2 млн тонн врожаю з площі 6,7 млн гектарів, що становить близько 60% від засіяних площ.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Найбільше у цьому році зібрали пшениці — вона традиційно залишається головною культурою країни. Усього її намолотили близько 21 млн тонн з площі 4,87 млн гектарів.

Також основними культурами цього року стали:

  • Ячмінь зібрано у кількості майже 5 млн тонн з площі 1,3 млн гектарів
  • Горох дав урожай понад 580 тис. тонн з площі 258,6 тис. гектарів
  • Інші зернові та зернобобові додали ще понад 685 тис. тонн з 260,6 тис. гектарів

За обсягами намолоту у цьому виділилися три області. На чолі списку цього разу стала Одеська область тут зібрали понад 3,44 млн тонн з площі 1,08 млн гектарів. У лідерах стабільно залишається Вінницька ( 2,38 млн тонн з площі 423,7 тис. га) та Кіровоградська (2,2 млн тонн з площі 533,4 тис. га.) області.

Окрім зернових, в Україні активно триває збір ріпаку — вже намолочено понад 3,16 млн тонн з площі 1,28 млн га.

Також стартував збір соняшнику у Дніпропетровській та Одеській областях, а в Харківській області розпочали жнива сої.

Нагадаємо, на Миколаївщині раніше через посуху втратили майже весь урожай кукурудзи.

