У Швеції вперше за 50 років збудують нову атомну електростанцію

Прапор Швеції. Фото: PexelsПрапор Швеції. Фото: Pexels

Енергетична компанія Vattenfall заявила про намір побудувати нові ядерні реактори у Швеції. Це буде перше розширення атомної енергетики в країні за останні пів століття.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон під час пресконференції на атомній електростанції «Рінгхальс». За його словами, реалізація таких планів вимагає довгострокового бачення та політичної єдності.

«Від бізнесу є чіткий запит на політичну стабільність. Ми відкриті до обговорення всіх майбутніх рішень з іншими партіями і бачимо дедалі більший консенсус щодо розвитку ядерної енергетики, — наголосив Крістерссон.

Для цього рішення є схвалення, як з боку політиків, так і бізнесу. Нову ядерну енергетику підтримали, як і соціал-демократи, так і бізнес. Зокрема мова йде про асоціацію Industrikraft, яка братиме активну участь у процесі.

Міністерка фінансів Елісабет Сванессон підтвердила, що держава розглядатиме можливість співволодіння підприємством Vattenfall у майбутньом.

Хоча остаточного рішення про будівництво ще не ухвалено, Vattenfall вже визначився із напрямом — мова йде про спорудження малих модульних реакторів (SMR).

Раніше «МикВісті» вже писали, що в «Укргідроенерго» зафіксували найнижчі за десятиліття запаси води у водосховищах.

