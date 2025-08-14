В «Укргідроенерго» зафіксували найнижчі за десятиліття запаси води у водосховищах, Фото: Укргідроенерго

Запаси води у вітчизняних водосховищах цього року стали найменшими за останні десять років. Основна причина — низька водність водопілля.

Про це повідомили в «Укргідроенерго».

Попри складну ситуацію, компанія розпочала масштабну підготовку гідроелектростанцій (ГЕС) та гідроакумулювальних електростанцій (ГАЕС) до осінньо-зимового періоду. Відтепер ресурс води планують використовувати максимально раціонально, щоб накопичити достатні запаси до початку опалювального сезону. Окрім виробництва електроенергії, «Укргідроенерго» відповідає і за водопостачання, тож компанія зобов’язана підтримувати необхідний рівень у водосховищах.

«На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, а ніж були в минулому році. Проте Товариство докладає усіх зусиль, аби на осінь вийти з запасом. Так, з метою підготовки ГЕС та ГАЕС до зими - Укргідроенерго раціонально використовуватиме воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах.» — йдеться у зверненні.

Зараз «Укргідроенерго» проводить реконструкції та планові ремонти на станціях для відновлення, захисту й підготовки їхньої інфраструктури до осінньо-зимового періоду

