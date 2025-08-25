Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві виявили відхилення у воді в двох бюветах

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Спеціалісти перевірили якість води у п’яти пунктах розливу e Миколаєві та зафіксували відхилення у двох із них.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Днями спеціалісти Центру провели моніторинг води в Заводському та Центральному районах міста.Зокрема, відібрали п’ять проб із бюветів на вулицях Біла, 71; Курортна, 11а; Євгена Логінова, 50і; генерала Олекси Алмазова, 20а; та Садова, 16.

За епідемічними показниками вода відповідала нормам ДСанПіН. Проте у двох бюветах — на Курортній, 11а та Алмазова, 20а — виявили відхилення водневого показника від нормативу.

Адміністрації ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», на балансі якого перебувають бювети, надали рекомендації для приведення якості води у відповідність до державних стандартів.

Раніше повідомлялись, у Миколаєві перевірили безкоштовні пункти видачі питної води та знайшли чотири, де вода не відповідає нормам за рівнем кислотності (pH).

