Безбар'єрність — це коли немає перешкод для творчості

інклюзивний гурток творчої реабілітації «Сцена без обмежень». Фото: Миколаївська ОВА

В Областному Палаці культури діє інклюзивний гурток творчої реабілітації «Сцена без обмежень», головним напрямом якого стала творчість людей з інвалідністю.

Як зазначає директор Обласного Палацу культури Денис Акманов, гурток було створено у 2023 році. З того часу такі люди можуть бути не тільки глядачами, а й акторами, майстрами-виконавцями.

— Це унікальна можливість людям з інвалідністю відчути себе необхідними іншим. Сцена допомагає розвиватися особисто, долати свої внутрішні бар'єри, — наголошує він.

Важливість діяльності гуртка відзначає і його керівниця, заслужений працівник культури України Марія Добкіна.

— Відчувати себе частиною суспільства, брати участь у авторських творчих заходах та бути жаданим виконавцем глядачів допомагає мистецтво театру й художнього читання, — зазначає вона.

Група «Сцена без обмежень» проводить постійні творчі зустрічі-концерти в Миколаївському фізкультурно-оздоровчому клубі «Вікторія». Два концерти проведено в кают-компанії «Незламні». «Сцена без обмежень» є постійним гостем в Обласному гериатричному пансіонаті.

Для глядачів з інвалідністю на першому поверсі Палацу на концертному майданчику є можливість розмістити колісні крісла і для дітей, і дорослих. Також є доступні санітарні умови.

У рамках Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні проведено низку заходів:

«Святковий ярмарок» (з виставкою-аукціоном робіт майстринь). В концертних програмах залучена інклюзивна група «Усмішка» Обласного Палацу культури;

спеціальна театралізована програма «Я дарую тобі натхнення», за мотивами казок для дітей, яку написав учасник колективу Олексій Лебедич;

ігрова концертно-пізнавальна програма до Дня Європи в Україні «Єврочелледж» (де спілкувались діти звичайних освітніх шкіл і діти з особливими освітніми потребами).

У кожному колективі триває освітньо-культурній процес з акцентом на розвиток творчої особистості без перешкод. Забезпечення умов для самореалізації й соціальної свободи для вразливих категорій населення сприяє реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Обласний Палац культури сьогодні — це найпотужніший заклад, де приймають і поважають як глядача, так і виконавця незалежно від його фізичних можливостей.

Нагадаємо, що у Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ».

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій.