Безбар'єрність — це коли немає перешкод для творчості
- Пресреліз
•
- Пресслужба Миколаївської ОВА
-
•
-
10:10, 26 серпня, 2025
-
В Областному Палаці культури діє інклюзивний гурток творчої реабілітації «Сцена без обмежень», головним напрямом якого стала творчість людей з інвалідністю.
Як зазначає директор Обласного Палацу культури Денис Акманов, гурток було створено у 2023 році. З того часу такі люди можуть бути не тільки глядачами, а й акторами, майстрами-виконавцями.
— Це унікальна можливість людям з інвалідністю відчути себе необхідними іншим. Сцена допомагає розвиватися особисто, долати свої внутрішні бар'єри, — наголошує він.
Важливість діяльності гуртка відзначає і його керівниця, заслужений працівник культури України Марія Добкіна.
— Відчувати себе частиною суспільства, брати участь у авторських творчих заходах та бути жаданим виконавцем глядачів допомагає мистецтво театру й художнього читання, — зазначає вона.
Група «Сцена без обмежень» проводить постійні творчі зустрічі-концерти в Миколаївському фізкультурно-оздоровчому клубі «Вікторія». Два концерти проведено в кают-компанії «Незламні». «Сцена без обмежень» є постійним гостем в Обласному гериатричному пансіонаті.
Для глядачів з інвалідністю на першому поверсі Палацу на концертному майданчику є можливість розмістити колісні крісла і для дітей, і дорослих. Також є доступні санітарні умови.
У рамках Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні проведено низку заходів:
- «Святковий ярмарок» (з виставкою-аукціоном робіт майстринь). В концертних програмах залучена інклюзивна група «Усмішка» Обласного Палацу культури;
- спеціальна театралізована програма «Я дарую тобі натхнення», за мотивами казок для дітей, яку написав учасник колективу Олексій Лебедич;
- ігрова концертно-пізнавальна програма до Дня Європи в Україні «Єврочелледж» (де спілкувались діти звичайних освітніх шкіл і діти з особливими освітніми потребами).
У кожному колективі триває освітньо-культурній процес з акцентом на розвиток творчої особистості без перешкод. Забезпечення умов для самореалізації й соціальної свободи для вразливих категорій населення сприяє реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Обласний Палац культури сьогодні — це найпотужніший заклад, де приймають і поважають як глядача, так і виконавця незалежно від його фізичних можливостей.
Нагадаємо, що у Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.
У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ».
Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської ОВА
Останні новини про: Миколаївська ОВА
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.