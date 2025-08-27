Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    27 серпня, 2025

    Миколаїв

Кім: на Миколаївщині відновили майже всю інфраструктуру, але область готується і до найгірших сценаріїв

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіРемонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Миколаївській області на 99,7% відновлено інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російських обстрілів.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, зараз у регіоні зосередилися на ремонті об’єктів соціальної сфери — шкіл, дитсадків та укриттів. Водночас залишаються питання щодо стану медичної інфраструктури та якості доріг, необхідних для підвезення людей до лікарень.

Фото: скриншот з ефіру «Єдиних новин»Кім: на Миколаївщині відновили майже всю інфраструктуру, але область готується і до найгірших сценаріїв. Фото: скриншот з ефіру «Єдиних новин»

Стосовно житлового фонду, як зазначає Віталій Кім, відновлення триває за державною програмою «єВідновлення». Уже 3843 мешканці отримали компенсації, тоді як загалом схвалено понад п’ять тисяч заявок.

Попри високий рівень відновлення інфраструктури, Віталій Кім каже, що область готується до різних, навіть найгірших сценаріїв розвитку подій:

— Четвертий рік ми готуємось до найгіршого сценарію. Зараз досягли такого рівня антикризового менеджменту, що відпрацьовуємо одразу кілька варіантів, — наголосив голова ОВА.

Окрім цього, за його словами, до нового опалювального сезону регіон готовий вже на 73%. Місцева влада наразі планує закупівлю індивідуальних котелень, аби ворог не міг знищити всю систему теплопостачання Миколаєва одним ударом. Кім також нагадав, що для підтримки приватних будинків у період холодів реалізується державна програма із забезпечення населення дровами. Першочергово паливо отримали населені пункти в зоні до 10 кілометрів від лінії фронту, інші заявки — оброблюються.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже найближчими днями. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.

