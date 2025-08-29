Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У п’ятницю, 29 серпня 2025 року, в Миколаєві заплановані поточні та капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

пров. Дружний

пров. Топольний

вул. Вазова

вул. Левського

вул. Чорноземна

вул. С. Цвєтка

вул. Малко-Тирнівська

вул. Повітряних Сил

вул. Молодіжна

пров. Військовий

пров. Новобудівний

вул. Військово-Морських Сил України

вул. Західна

пров. Дніпровської Чайки

вул. 13 Військова

вул. 2 Набережна

вул. 13 Воєнна

вул. Безіменна

вул. 2 Екіпажна

вул. Сергія Гуссіді

вул. Кар’єрна

вул. 1 Екіпажна

пров. 12 Військовий

100 Квартал

вул. Колесникова

вул. Зелена гірка

вул. 8 Військова

вул. 1 Госпітальна

вул. 2 Госпітальна

вул. 9 Військова

вул. Котельна

вул. 17 Воєнна

вул. Майстерська

вул. 10 Військова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.