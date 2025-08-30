Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  субота

    30 серпня, 2025

«Укрпошта» випустила марки з вишиванками Одещини та Сумщини

«Укрпошта» запустить в обіг 2 вересня марки з серії «Українська вишивка — код нації», присвячені традиційним визерункам Одещини та Сумщини.

Наразі марки можна передзамовити в електронному магазині поштового оператора, повідомляється на сайті «Укрпошти».

Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна (початок ХХ століття, село Добротове, Кролевецький район), на рукавах якої вишиті дві широкі смуги з ромбів та зрізаних ромбів і гірлянди дрібних квіточок. Внизу сорочки широка смуга з віконечок, хрестів та сварг. Експонат Національного музею народної архітектури та побуту України.

Вишиванка з Сумщини, фото з сайту «Укрпошти»Вишиванка Сумщини, фото з сайту «Укрпошти»

Одещина представлена чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна (середина ХХ століття, село Шершенці, Кодимський район (нині Подільський район, — прим.) з рослинним «брокарівським» орнаментом (хрестик, зубці, обметувальний шов). Експонат Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (сорочка подарована музею колекціонером Дмитром Скориком).
Дизайн випуску Оксани Шуклінової. Фото Єлизавети Ніколаєвої, Олега Мітюхіна.

Вишиванка Одещини, фото з сайту «Укрпошти»Вишиванка Одещини, фото з сайту «Укрпошти»

Поштовий набір включає аркуші «Сорочка (фрагмент) Одеська область» та «Сорочка (фрагмент) Сумська область», 2 конверти «Перший день» та 2 картки. Характеристики: 

  • Дизайн — Оксани Шуклінової;
  • Дата випуску — 2025 рік;
  • Кількість марок в аркуші — 8+1 купон.
  • Вартість 380 гривень. 

Нагадаємо, на Миколаївщині відбулося спецпогашення марки з серії присвяченої маякам Чорного та Азовського морів, включно з тими, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До цієї серії увійшли також маяки Миколаївської та Одеської областей.

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті
Афіша тижня у Миколаєві: найцікавіші події для відпочинку
«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму
Афіша тижня у Миколаєві: найцікавіші події для відпочинку
«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Парубія: що відомо

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

57 хвилин тому

«Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51 ліцей та чи варто чекати на його відбудову?

Юлія Бойченко

