«Укрпошта» випустила марки з вишиванками Одещини та Сумщини

«Укрпошта» запустить в обіг 2 вересня марки з серії «Українська вишивка — код нації», присвячені традиційним визерункам Одещини та Сумщини.

Наразі марки можна передзамовити в електронному магазині поштового оператора, повідомляється на сайті «Укрпошти».

Сумщина представлена жіночою сорочкою з домотканого полотна (початок ХХ століття, село Добротове, Кролевецький район), на рукавах якої вишиті дві широкі смуги з ромбів та зрізаних ромбів і гірлянди дрібних квіточок. Внизу сорочки широка смуга з віконечок, хрестів та сварг. Експонат Національного музею народної архітектури та побуту України.

Вишиванка Сумщини, фото з сайту «Укрпошти»

Одещина представлена чоловічою сорочкою з крамного бавовняного полотна (середина ХХ століття, село Шершенці, Кодимський район (нині Подільський район, — прим.) з рослинним «брокарівським» орнаментом (хрестик, зубці, обметувальний шов). Експонат Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (сорочка подарована музею колекціонером Дмитром Скориком).

Дизайн випуску Оксани Шуклінової. Фото Єлизавети Ніколаєвої, Олега Мітюхіна.

Вишиванка Одещини, фото з сайту «Укрпошти»

Поштовий набір включає аркуші «Сорочка (фрагмент) Одеська область» та «Сорочка (фрагмент) Сумська область», 2 конверти «Перший день» та 2 картки. Характеристики:

Дизайн — Оксани Шуклінової;

Дата випуску — 2025 рік;

Кількість марок в аркуші — 8+1 купон.

Вартість 380 гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині відбулося спецпогашення марки з серії присвяченої маякам Чорного та Азовського морів, включно з тими, що розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До цієї серії увійшли також маяки Миколаївської та Одеської областей.