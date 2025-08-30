Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій

Процес розмінування полів у Широківській громаді Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»Процес розмінування полів у Широківській громаді Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на серпень 2025 року на деокупованій території Херсонської області розмінували вже 70,5% земель.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, опублікувавши відповідну інфографіку.

«Впродовж останніх семи днів сапери обстежили ще понад 1200 гектарів правобережжя Херсонщини», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тиждень сапери знайшли 1040 вибухонебезпечних предметів. Відповідно до інфографіки, наразі в області розмінували 70,5% території.

Читайте також статтю «МикВісті» «У Миколаївській області триває очищення замінованих територій: як працюють демінери та як їм допомагають у цьому собаки».

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

У Херсонській громаді через обстріли РФ пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів
На Херсонщині встановлять антидронові тунелі на шести ділянках доріг, — Прокудін
Понад 2 тис. першачків розпочнуть навчання у Херсонській області: більшість — онлайн
Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в будинках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

1 година тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
