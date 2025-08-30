У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій

Процес розмінування полів у Широківській громаді Миколаївської області, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на серпень 2025 року на деокупованій території Херсонської області розмінували вже 70,5% земель.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, опублікувавши відповідну інфографіку.

«Впродовж останніх семи днів сапери обстежили ще понад 1200 гектарів правобережжя Херсонщини», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тиждень сапери знайшли 1040 вибухонебезпечних предметів. Відповідно до інфографіки, наразі в області розмінували 70,5% території.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».