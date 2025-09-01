Росія запустила по Херсонщині більше 1800 FPV-дронів за тиждень, ППО знищила 95%
Юлія Бойченко
16:20, 01 вересня, 2025
Сили протиповітряної оборони знищили 95% безпілотників, які окупанти застосували для атак на Херсонську область з 25 по 31 серпня 2025 року.
Загалом ворог запустив по області 1805 FPV-дронів та «скидів», повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Росіяни застосували 1805 FPV-дронів та «скидів», з них 509 — у межах Херсонської громади», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що українські військові знищили 1728 дронів, зокрема 496 — над Херсонською громадою.
Нагадаємо, протягом 31 серпня та вранці 1 вересня російські війська 11 разів атакували FPV-дронами громади Миколаївської області.
