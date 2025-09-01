Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія запустила по Херсонщині більше 1800 FPV-дронів за тиждень, ППО знищила 95%

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Сили протиповітряної оборони знищили 95% безпілотників, які окупанти застосували для атак на Херсонську область з 25 по 31 серпня 2025 року.

Загалом ворог запустив по області 1805 FPV-дронів та «скидів», повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни застосували 1805 FPV-дронів та «скидів», з них 509 — у межах Херсонської громади», — йдеться у повідомленні. 

Там додали, що українські військові знищили 1728 дронів, зокрема 496 — над Херсонською громадою.

Нагадаємо, протягом 31 серпня та вранці 1 вересня російські війська 11 разів атакували FPV-дронами громади Миколаївської області.

