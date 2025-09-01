Закликав до захоплення України: у Первомайську затримали підозрюваного
- Альона Коханчук
18:09, 01 вересня, 2025
У Первомайську Миколаївської області місцевого мешканця підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
За даними слідства, чоловік публікував у соцмережі «Однокласники» матеріали, які містили заклики до зміни державних кордонів.
Під час обшуку правоохоронці знайшли у нього телефон і комп’ютер, де були докази. Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина 1 статті 110 КК України).
Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зборі даних для підготовки нових повітряних ударів по місту.
