Закликав до захоплення України: у Первомайську затримали підозрюваного

у Первомайську затримали підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність. Фото: прокуратура Миколаївщини

У Первомайську Миколаївської області місцевого мешканця підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік публікував у соцмережі «Однокласники» матеріали, які містили заклики до зміни державних кордонів.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у нього телефон і комп’ютер, де були докази. Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина 1 статті 110 КК України).

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали місцевого жителя, якого підозрюють у зборі даних для підготовки нових повітряних ударів по місту.