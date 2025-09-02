«Укрзалізниця» влітку перевезла більше пасажирів ніж торік

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

З червня по серпень 2025 року «Укрзалізниця» перевезла 8,07 мільйона пасажирів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 7,94 мільйона.

За даними компанії, кількість військових та членів їхніх родин, які скористалися спецрезервом через «Армія+» і сервісний сайт УЗ, сягнула 130,6 тисячі людей — удвічі більше, ніж торік.

Також зросла кількість дитячих груп, які подорожували на відпочинок та відновлення. Цього літа таких пасажирів було 328,7 тисячі проти 205,7 тисячі влітку 2024 року.

«Попри всі виклики цього літа — критичний дефіцит вагонів, які ми втрачаємо внаслідок обстрілів та їх природнього старіння, стрибок попиту під час пікового літнього сезону — нам вдалось призначити додаткові поїзди за рахунок зменшення часу простою вагонів у депо, щоб додати місць пасажирам і забезпечити якомога більшу кількість подорожей», — повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» пояснювали, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.