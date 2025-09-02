Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    2 вересня, 2025

  • 19.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 19.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрзалізниця» влітку перевезла більше пасажирів ніж торік

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

З червня по серпень 2025 року «Укрзалізниця» перевезла 8,07 мільйона пасажирів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 7,94 мільйона.

За даними компанії, кількість військових та членів їхніх родин, які скористалися спецрезервом через «Армія+» і сервісний сайт УЗ, сягнула 130,6 тисячі людей — удвічі більше, ніж торік.

Також зросла кількість дитячих груп, які подорожували на відпочинок та відновлення. Цього літа таких пасажирів було 328,7 тисячі проти 205,7 тисячі влітку 2024 року.

«Попри всі виклики цього літа — критичний дефіцит вагонів, які ми втрачаємо внаслідок обстрілів та їх природнього старіння, стрибок попиту під час пікового літнього сезону — нам вдалось призначити додаткові поїзди за рахунок зменшення часу простою вагонів у депо, щоб додати місць пасажирам і забезпечити якомога більшу кількість подорожей», — повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» пояснювали, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.

Останні новини про: Укрзалізниця

Зерно з Молдови вперше доставили залізницею до порту Одещини
«Укрзалізниця» нагадала правила продажу квитків під час пікового сезону
Вночі росіяни вдарили по парку поїздів «Інтерсіті+», виникла пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

Вночі росіяни вдарили по парку поїздів «Інтерсіті+», виникла пожежа
«Укрзалізниця» нагадала правила продажу квитків під час пікового сезону
Зерно з Молдови вперше доставили залізницею до порту Одещини

На відновлення річки Березань на Миколаївщині Уряд виділив регіону ₴34 млн

Аліса Мелік-Адамян

Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським

Зеленський лідирує в президентських рейтингах серед населення, тоді як Залужний очолює парламентські симпатії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay