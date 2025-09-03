Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Україна у серпні встановила рекорд експорту електроенергії

Україна у серпні встановила рекорд експорту електроенергії. Фото: censor.netУкраїна у серпні встановила рекорд експорту електроенергії. Фото: censor.net

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з липнем — до 450 тисяч МВт-год.

Це найвищий показник з часу інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E, свідчать дані ExPro Electricity.

Найбільше української електроенергії отримали Угорщина (38%) та Молдова (29%). Зокрема, до Угорщини за серпень експорт склав понад 170 тисяч МВт-год, тоді як імпорт з цієї країни — 110 тисяч МВт-год. Загалом за літо Україна поставила в Угорщину понад 380 тисяч МВт-год, що на 27% перевищує обсяги імпорту.

Водночас імпорт електроенергії до України зріс лише на 2,5% — до 264 тисячі МВт-год. Постачання зросли за всіма напрямками, крім Польщі та Словаччини. Найбільшу частку в імпорті зберігає Угорщина — 41%. Порівняно з серпнем 2024 року імпорт електроенергії в Україну скоротився на 44%.

Нагадаємо, що світовий банк надасть Україні додаткові 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

