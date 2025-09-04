Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    4 вересня, 2025

  • 21.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 21.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2025 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2025 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

У четвер, 4 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

  • Херсонське шосе
  • вул. 5 Лінія
  • вул. 5 Поздовжня
  • вул. Кругова
  • вул. 3 Лінія
  • пров. Середній
  • вул. 6 Поздовжня
  • вул. 1 Лінія
  • пров. 6 Круговий
  • пров. 7 Круговий
  • пров. Крайній
  • пров. Ясний
  • вул. 4 Поздовжня
  • вул. Баштанська.
  • вул. Марка Кропивницького
  • вул. Соборна
  • вул. Спаська
  • вул. В. Благовісного
  • вул. Героїв Рятувальників.

З 08:00 до 12:00 триватиме модернізація, через що електропостачання припинять:

  • вул. Омеляновича-Павленка
  • вул. Плевневська
  • вул. А. Константінова
  • пров. Бузника
  • пров. Військовий
  • пров. Торговий
  • вул. Варнянська
  • вул. Мрії
  • вул. Пловдіївська
  • вул. Вознесенська
  • вул. Бойка-Блохіна
  • вул. Староболгарська
  • вул. Алли Горської
  • вул. Трояндова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Аліна Квітко
новини

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Юлія Бойченко
новини

Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Катерина Середа
новини

На 2-й Набережній у Миколаєві планують зробити асфальт і пішохідну доріжку за 3,7 млн: для цього знесуть 29 дерев

Юлія Бойченко
новини

«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Депутати Миколаєва не розуміють, чому місто фінансує «Обласну муніципальну варту»

Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки

«Покрівля стара, скрізь тече», — у миколаївському концерт-холі «Юність» за ₴3,3 млн замінять дах

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay