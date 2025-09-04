Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2025 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

У четвер, 4 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

Херсонське шосе

вул. 5 Лінія

вул. 5 Поздовжня

вул. Кругова

вул. 3 Лінія

пров. Середній

вул. 6 Поздовжня

вул. 1 Лінія

пров. 6 Круговий

пров. 7 Круговий

пров. Крайній

пров. Ясний

вул. 4 Поздовжня

вул. Баштанська.

вул. Марка Кропивницького

вул. Соборна

вул. Спаська

вул. В. Благовісного

вул. Героїв Рятувальників.

З 08:00 до 12:00 триватиме модернізація, через що електропостачання припинять:

вул. Омеляновича-Павленка

вул. Плевневська

вул. А. Константінова

пров. Бузника

пров. Військовий

пров. Торговий

вул. Варнянська

вул. Мрії

вул. Пловдіївська

вул. Вознесенська

вул. Бойка-Блохіна

вул. Староболгарська

вул. Алли Горської

вул. Трояндова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.