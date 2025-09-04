У «Миколаївській обласній варті» розповіли, чим займаються працівники підприємства

Після того, як депутати міської ради обговорили доцільність фінансування з бюджету міста «Миколаївської обласної варти», у підприємстві розповіли про ключові напрямки своєї роботи.

Про це йдеться у дописі підприємства у їх соцмережах.

У підприємстві наголосили, що їхня діяльність спрямована на безпеку мешканців області та охорону критично важливих об’єктів інфраструктури. Підрозділи підприємства беруть участь у протидії ударам дронів у мобільно-вогневих групах.

Ще один їх напрям з квітня 2025 року — гуманітарне розмінуванням.

У обласній варті розповіли і показали, чим займаються їх підлеглі. Фото: Миколаївська обласна варта У обласній варті розповіли і показали, чим займаються їх підлеглі. Фото: Миколаївська обласна варта У обласній варті розповіли і показали, чим займаються їх підлеглі. Фото: Миколаївська обласна варта

— Наші фахівці пройшли навчання у Центрі підготовки з гуманітарного розмінування та по закінченню отримали відповідну професію – сапер. Ми пішли на цей важливий для нас крок задля того, щоб допомогти іншим гуманітарним та державним організаціям зробити життя миколаївців безпечніше, адже згідно з останніми даними Головного управління ДСНС України у Миколаївській області – Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України, — зазначили там.

Як повідомляють у пресслужбі, фахівці зараз працюють на складних ділянках — водоочисних спорудах, які постраждали від російських обстрілів. Вони вже обстежили територію одного басейну площею 2300 квадратних метри та розпочали роботу на другому. До завдань залучено сім демінерів.

— Ми щиро сподіваємося, що наша робота принесе користь мешканцям міста та області, а регіон якомога швидше буде очищений від вибухонебезпечних предметів, — додали у «Миколаївській обласній варті».

Нагадаємо, під час комісії 2 вересня депутати міськради обговорили, чи варто додатково виділяти 10 мільйонів гривень на «Обласну варту». Частина депутатів сумнівається, що місто отримує від цього реальну користь, адже щороку на утримання підприємства витрачають близько 40 мільйонів гривень.

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень.

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне у більшій мірі взяти на себе місто.