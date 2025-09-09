Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У портах Миколаївщини та Одещини встановлять 38 мобільних укриттів

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

До кінця року в портах Миколаївської та Одеської областей планують встановити 38 додаткових мобільних укриттів.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Рішення ухвалили для підвищення безпеки працівників та інфраструктури від можливих повітряних атак. Укриття з’являться у портах Великої Одеси, Дунаю та Миколаївського регіону.

«Безпека наших працівників — ключова умова стабільної роботи галузі. Нові укриття дозволять швидко реагувати на небезпеку, скоротити час доступу до захисних споруд та захистити людей, від яких залежить щоденне функціонування критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Наразі у портах уже діють стаціонарні захисні споруди та певна кількість мобільних укриттів. Водночас масштаби територій, специфіка роботи та короткий час підльоту балістичних ракет вимагають додаткових рішень.

Також в повідомленні нагадали, що нещодавно в Одеському порту з’явилися 10 додаткових модульних укриттів, встановлених за сприяння благодійного фонду «Українська фундація». Вони розміщені безпосередньо біля робочих місць, щоб портовики могли отримати захист негайно.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод». Державний пакет акцій підприємства виставлять на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень. За словами Юлії  Свириденко, залучення приватного власника та інвестицій є необхідною умовою для відновлення повноцінної роботи заводу.

