Після загибелі людей у черзі за пенсією «Укрпошта» перегляне процедури виплат

Після загибелі людей у черзі за пенсією «Укрпошта» переглядає процедури виплат. Фото: Getty ImagesПісля загибелі людей у черзі за пенсією «Укрпошта» переглядає процедури виплат. Фото: Getty Images

В «Укрпошті» заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах після російського авіаудару по селу Ярова на Донеччині, під час якого загинули понад 20 людей.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що серед постраждалих — начальниця одного з відділень «Укрпошти». Жінка отримала поранення, але завдяки оперативній допомозі водія її вдалося врятувати, і наразі її життю нічого не загрожує.

«Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих», — написав він.

За словами Ігор Смілянського, компанія від початку повномасштабної війни постійно вдосконалювала правила безпеки. Після трагедії було ухвалено рішення запровадити нові заходи разом із військовими адміністраціями. Деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Директор компанії додав, що мета змін — забезпечити баланс між захистом працівників і клієнтів та наданням базових послуг у прифронтових районах.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський назвав цей удар «звірячим» і закликав світ до рішучої реакції, зокрема з боку США, ЄС та країн «Великої двадцятки».

