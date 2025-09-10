Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    11 вересня, 2025

  11 вересня , 2025 четвер

«Пліч-о-пліч: Згуртовані громади»: підписано ще три меморандуми  про співпрацю громад Миколаївщини

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 21:56, 10 вересня, 2025

Підписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАПідписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 10 вересня, на Миколаївщині підписали три меморандуми про співпрацю в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади».

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Зазначається, що співпраця між громадами розпочалася наприкінці 2024 року. Так, у серпні 2025 року, завдяки взаємодії Кетрисанівської громади з Кіровоградщини та Галицинівської територіальної громади, сотні мешканців прифронтової Галицинівської громади Миколаївщини знову мають доступ до води. Загалом на Миколаївщині підписано 43 меморандуми про співпрацю громад станом на 10 вересня включно.

На зустрічі були присутні керівниця Проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Мар’яна Томин, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, представники громад Миколаївщини та представники громад-партнерів з усієї України. 

Підписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАПідписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Підписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАПідписано ще три меморандуми про співпрацю громад Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Зокрема, під час зустрічі меморандуми підписали:

  • Снігурівська міська територіальна громада та Бехтерська сільська територіальна громада;
  • Новоодеська міська територіальна громада та Скалатська міська територіальна громада;
  • Новоодеська міська територіальна громада та Дрогобицька міська територіальна громада.

За словами керівниці Проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Мар’яни Томин такі зв’язки підтримують громади, дозволяють їм відчути реальну допомогу.

‎«Громади мають змогу поділитися досвідом щодо подолання викликів. Підписання меморандумів та подальша співпраця дозволяє це реалізувати», — сказала вона.

Як зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, зміцнення зв’язків та підтримка громад є вкрай важливою в умовах сьогодення.

«Саме так вибудовується взаємодія, що допомагає потім отримати вигоду обом громадам. Потрібно налагоджувати зв'язки, ділитися досвідом, кейсами щодо успішного вирішення ситуацій. Так усі громади розвиватимуться, матимуть доступ до необхідної інформації та вчитимуться на прикладах одна одної», — наголосив він.

Також вказується, що важливість організації взаємодопомоги відзначають і представники громад. Обмін унікальним досвідом в умовах нестабільності, підтримка один одного на будь-якому етапі викликів —це те, що дозволяє згуртуватися та стати пліч-о-пліч.

Нагадаємо. що у лютому 2025 року  громади-партнери та координатори Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» відвідували Миколаївщину, щоб побачити наслідки ворожих атак, поспілкуватися з місцевими жителями та запитати про потреби. 

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської ОВА

Реклама

