Безбар’єрність у дії: у Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню

У Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВА

У Вознесенській громаді вже кілька тижнів поспіль триває особливий проєкт — реабілітаційне плавання для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Це не просто заняття спортом — це шлях до відновлення, до впевненості у собі, до нових цілей і перемог. Усе це — в рамках ініціативи створення безбар’єрного середовища, де кожен і кожна можуть розвиватися, незважаючи ні на фізичний стан, ні на обставини.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, у басейні фізкультурно-оздоровчого комплексу «Водограй» ветерани щотижня занурюються не лише у воду, а й у новий досвід підтримки, довіри, сили спільноти. Тут немає змагання один з одним – є боротьба із власними страхами, фізичними та емоційними бар’єрами, наслідками травм і пережитого.

За п’ять тижнів тренувань багато учасників зробили те, що ще недавно здавалось неможливим: пропливли перші доріжки, навчилися тримати темп, освоїли техніку плавання. Але головне – відчули, що не одні.

І от вже 6 вересня ветерани та ветеранки вийшли на свої перші змагання. Для декого перша зустріч із водою була лише кілька тижнів тому, а вже зараз — дистанції на час, хвилювання перед стартом і справжня гордість на фініші.

Ця ініціатива реалізується в рамках Указу Президента України №123/2018 «Про заходи щодо утвердження поваги до ветеранів, учасників бойових дій та осіб із особливими заслугами перед Україною». Тренування проводить головний фахівець КО ВМЦФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Фонду громади Вознесенська, ПРООН в Україні та Уряду Данії, у межах проєкту «Крок за кроком».

«Очі світяться гордістю після подоланих дистанцій, а усмішки доводять: у будь-якому віці можна ставити нові цілі й досягати їх», — ділиться враженнями тренерка Олена Шумова.

Усе це — про безбар’єрність не лише фізичну, а й емоційну, про можливість бути активними, сильними, впевненими, незалежно від досвіду, віку чи травм. Спорт допомагає відновитися, повернути собі свободу та спокій. І плавання — ідеальний шлях до цього.

Нагадаємо, що у Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ».

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій.