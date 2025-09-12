Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Безбар’єрність у дії: у Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської ОВА

  • 18:43, 12 вересня, 2025

У Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВАУ Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВА

У Вознесенській громаді вже кілька тижнів поспіль триває особливий проєкт — реабілітаційне плавання для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Це не просто заняття спортом — це шлях до відновлення, до впевненості у собі, до нових цілей і перемог. Усе це — в рамках ініціативи створення безбар’єрного середовища, де кожен і кожна можуть розвиватися, незважаючи ні на фізичний стан, ні на обставини.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, у басейні фізкультурно-оздоровчого комплексу «Водограй» ветерани щотижня занурюються не лише у воду, а й у новий досвід підтримки, довіри, сили спільноти. Тут немає змагання один з одним – є боротьба із власними страхами, фізичними та емоційними бар’єрами, наслідками травм і пережитого.

За п’ять тижнів тренувань багато учасників зробили те, що ще недавно здавалось неможливим: пропливли перші доріжки, навчилися тримати темп, освоїли техніку плавання. Але головне – відчули, що не одні.

І от вже 6 вересня ветерани та ветеранки вийшли на свої перші змагання. Для декого перша зустріч із водою була лише кілька тижнів тому, а вже зараз — дистанції на час, хвилювання перед стартом і справжня гордість на фініші.

У Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВАУ Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВА
У Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВАУ Вознесенську ветерани відновлюються завдяки плаванню. Фото: Миколаївська ОВА

Ця ініціатива реалізується в рамках Указу Президента України №123/2018 «Про заходи щодо утвердження поваги до ветеранів, учасників бойових дій та осіб із особливими заслугами перед Україною». Тренування проводить головний фахівець КО ВМЦФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Фонду громади Вознесенська, ПРООН в Україні та Уряду Данії, у межах проєкту «Крок за кроком».

«Очі світяться гордістю після подоланих дистанцій, а усмішки доводять: у будь-якому віці можна ставити нові цілі й досягати їх», — ділиться враженнями тренерка Олена Шумова.

Усе це — про безбар’єрність не лише фізичну, а й емоційну, про можливість бути активними, сильними, впевненими, незалежно від досвіду, віку чи травм. Спорт допомагає відновитися, повернути собі свободу та спокій. І плавання — ідеальний шлях до цього.

Нагадаємо, що у Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ».

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій. 

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб'єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської ОВА

Над Миколаєвом вночі знищили російський дрон — уламки пошкодили техніку на виробничому підприємстві
Прокуратура оголосила нову підозру експосадовцю Миколаївської ОВА, умовно засудженому за службову недбалість
«Пліч-о-пліч: Згуртовані громади»: підписано ще три меморандуми  про співпрацю громад Миколаївщини
В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
новини

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Аліна Квітко
«Пліч-о-пліч: Згуртовані громади»: підписано ще три меморандуми  про співпрацю громад Миколаївщини
Прокуратура оголосила нову підозру експосадовцю Миколаївської ОВА, умовно засудженому за службову недбалість
Над Миколаєвом вночі знищили російський дрон — уламки пошкодили техніку на виробничому підприємстві

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

4 години тому

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

