В Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів. Фото: Нові Вісті

Кількість жителів Японії віком від 100 років сягнула рекордної позначки — майже 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

За даними відомства, станом на вересень 2025 року у Японії проживають 99 763 довгожителі, що стало новим рекордом уже 55-й рік поспіль. Із них понад 88% становлять жінки.

Найстаршою мешканкою країни є 114-річна Сіґеко Кагава з міста Яматокоріяма, що неподалік Нари. Найстарший чоловік — 111-річний Кійотака Мідзуно з міста Івата.

Оприлюднення статистики традиційно відбулося напередодні Дня літніх людей, який у Японії відзначають 15 вересня. Цього року урочисті вітання та срібну чашу від прем’єр-міністра отримає ще 52 310 нових довгожителів.

У 1963 році, коли уряд уперше почав підрахунок, у країні налічувалося лише 153 людини, яким виповнилося понад 100 років. До 1981 року ця цифра перевищила тисячу, а в 1998-му — сягнула 10 тисяч.

Феномен довголіття в Японії пояснюють кількома чинниками:

здоровим харчуванням із низьким рівнем червоного м’яса та високим споживанням риби й овочів;

низьким рівнем ожиріння, особливо серед жінок;

меншою кількістю смертей від серцево-судинних хвороб і поширених видів раку;

активним способом життя — японці навіть у похилому віці багато ходять та користуються громадським транспортом.

Свою роль відіграють і масові заняття фізкультурою — Radio Taiso, коротка ранкова зарядка, яку практикують ще з 1928 року в громадах по всій країні.

Водночас деякі дослідження ставлять під сумнів достовірність світових показників довгожителів, адже частина статистики може містити помилки через відсутність або ненадійність документів про народження.

