В Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів

 

В Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів. Фото: Нові ВістіВ Японії вперше нарахували майже 100 тисяч довгожителів. Фото: Нові Вісті

Кількість жителів Японії віком від 100 років сягнула рекордної позначки — майже 100 тисяч осіб. 

Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

За даними відомства, станом на вересень 2025 року у Японії проживають 99 763 довгожителі, що стало новим рекордом уже 55-й рік поспіль. Із них понад 88% становлять жінки.

Найстаршою мешканкою країни є 114-річна Сіґеко Кагава з міста Яматокоріяма, що неподалік Нари. Найстарший чоловік — 111-річний Кійотака Мідзуно з міста Івата.

Оприлюднення статистики традиційно відбулося напередодні Дня літніх людей, який у Японії відзначають 15 вересня. Цього року урочисті вітання та срібну чашу від прем’єр-міністра отримає ще 52 310 нових довгожителів.

У 1963 році, коли уряд уперше почав підрахунок, у країні налічувалося лише 153 людини, яким виповнилося понад 100 років. До 1981 року ця цифра перевищила тисячу, а в 1998-му — сягнула 10 тисяч.

Феномен довголіття в Японії пояснюють кількома чинниками:

  • здоровим харчуванням із низьким рівнем червоного м’яса та високим споживанням риби й овочів;
  • низьким рівнем ожиріння, особливо серед жінок;
  • меншою кількістю смертей від серцево-судинних хвороб і поширених видів раку;
  • активним способом життя — японці навіть у похилому віці багато ходять та користуються громадським транспортом.

Свою роль відіграють і масові заняття фізкультурою — Radio Taiso, коротка ранкова зарядка, яку практикують ще з 1928 року в громадах по всій країні.

Водночас деякі дослідження ставлять під сумнів достовірність світових показників довгожителів, адже частина статистики може містити помилки через відсутність або ненадійність документів про народження.

Нагадаємо, «МикВісті» писали, що ЄС може обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж.

 

