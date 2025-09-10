Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    11 вересня, 2025

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 19.9° Переважно ясно

ЄС може обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж

ЄС може обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж. Фото: pingvin.proЄС може обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж. Фото: pingvin.pro

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн доручила створити групу експертів, яка до кінця 2025 року розробить варіанти обмеження доступу дітей до соціальних мереж.

Про це вона заявила під час щорічного звіту перед Європейським парламентом.

Вона наголосила, що соцмережі несуть ризики для неповнолітніх, зокрема онлайн-цькування, контент для дорослих та пропаганду самоушкодження. За її словами, алгоритми платформ використовують дитячі вразливості, щоб створити залежність.

Урсула Фон дер Ляєн підкреслила, що «виховання дітей повинно залишатися завданням батьків, а не алгоритмів», і навела приклад Австралії, яка вже запроваджує обмеження для соцмереж.

Очікується, що до кінця року експерти представлять пропозиції щодо найкращого підходу для Європи.

Слід зазначити, що з початку 2025 року та станом на середину квітня, в Миколаївській області зросла кількість підліткової злочинності на понад 46%. За словами правоохоронців, втягують неповнолітніх у підривну діяльність і теракти саме через соцмережі.

