На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та Covid: за тиждень понад 4 тисячі нових випадків

У Миколаєві зросла кількість хворих на COVID-19. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині за тиждень на грип та ковід захворіло понад 4 тисячі людей. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області протягом останніх трьох тижнів зростає кількість випадків грипу та COVID-19. За минулий тиждень захворіли 4131 людина, з них 531 — на коронавірус.

Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 61,8%, повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Захворюваність серед дітей зросла у 2,3 раза (2599 випадків), серед дорослих — на 9,4% (1532 випадки).

Водночас у Миколаєві кількість випадків COVID-19 знизилась: за тиждень зареєстрували 229 хворих проти 257 позаминулого тижня.

Загалом показники захворюваності в області залишаються нижчими від епідемічного порогу на 21,6%.

Минулого тижня госпіталізували 159 людей із діагнозами грип та ГРВІ, з них 80 — з COVID-19. До відділення реанімації та інтенсивної терапії потрапила одна людина.

На 37-му тижні у Миколаївській області летальних випадків від грипу чи ускладнень COVID-19 не зафіксовано.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні значно зросла захворюваність на кір — майже в 10 разів порівняно з минулим роком.

Останні новини про: Медицина

Читайте також:

новини

Останні новини про: Медицина

