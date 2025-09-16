Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 24.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки

У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки. Фото: МиколаївелектротрансУ Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10. Фото: Миколаївелектротранс

Через аварію на мережах «Миколаївводоканалу» у Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв, що курсують у напрямку Широкої Балки.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

  • Трамвай №1 (Яхт-клуб — Широка Балка) їздитиме лише від Яхт-клубу до вулиці 6-ї Слобідської. У зворотному напрямку маршрут проходитиме через вулицю Ковальську (Кузнецьку).

  • Трамвай №10 (Промзона — Широка Балка) тимчасово не працюватиме.

 Про відновлення руху містян повідомлять додатково.

Нагадаємо, на заміну 15 кілометрів трамвайних колій у Миколаєві потрібно 300 мільйонів гривень. Це 20% загальної від протяжності міських трамвайних колій.

Ремонт трамвайних колій у Миколаєві

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» впродовж останніх років проводить по місту ремонт трамвайних колій.   

Реклама

У 2024 році завершили ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад». 

Після чого на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна) витратили 7,5 мільйона гривень.

Ще у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив ремонт трьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйона гривень.

А у 2020 році ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів, обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйона гривень

Останні новини про: Миколаївелектротранс

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн
Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода
До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївелектротранс

До Дня міста у трамвайному депо Миколаєва з’явилася «Алея руху» з 43 сакур
Майже половина поїздок у Миколаєві сплачуються за допомогою QR-кода
«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі

1 година тому

Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay