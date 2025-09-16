У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:00, 16 вересня, 2025
-
Через аварію на мережах «Миколаївводоканалу» у Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв, що курсують у напрямку Широкої Балки.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
-
Трамвай №1 (Яхт-клуб — Широка Балка) їздитиме лише від Яхт-клубу до вулиці 6-ї Слобідської. У зворотному напрямку маршрут проходитиме через вулицю Ковальську (Кузнецьку).
-
Трамвай №10 (Промзона — Широка Балка) тимчасово не працюватиме.
Про відновлення руху містян повідомлять додатково.
Нагадаємо, на заміну 15 кілометрів трамвайних колій у Миколаєві потрібно 300 мільйонів гривень. Це 20% загальної від протяжності міських трамвайних колій.
Ремонт трамвайних колій у Миколаєві
Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» впродовж останніх років проводить по місту ремонт трамвайних колій.
У 2024 році завершили ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».
Після чого на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна) витратили 7,5 мільйона гривень.
Ще у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив ремонт трьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйона гривень.
А у 2020 році ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів, обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйона гривень.
Останні новини про: Миколаївелектротранс
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.