У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки

У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10. Фото: Миколаївелектротранс

Через аварію на мережах «Миколаївводоканалу» у Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв, що курсують у напрямку Широкої Балки.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Трамвай №1 (Яхт-клуб — Широка Балка) їздитиме лише від Яхт-клубу до вулиці 6-ї Слобідської. У зворотному напрямку маршрут проходитиме через вулицю Ковальську (Кузнецьку).

Трамвай №10 (Промзона — Широка Балка) тимчасово не працюватиме.

Про відновлення руху містян повідомлять додатково.

Нагадаємо, на заміну 15 кілометрів трамвайних колій у Миколаєві потрібно 300 мільйонів гривень. Це 20% загальної від протяжності міських трамвайних колій.

Ремонт трамвайних колій у Миколаєві

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» впродовж останніх років проводить по місту ремонт трамвайних колій.

Реклама

У 2024 році завершили ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Після чого на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна) витратили 7,5 мільйона гривень.

Ще у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив ремонт трьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйона гривень.

А у 2020 році ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів, обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйона гривень.