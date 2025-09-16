У Південноукраїнську не дозволили «Миколаївській обласній варті» отримати доступ до камер по місту

Засідання сесії Південноукраїнської міської ради. Скриншот з відеотрансляції

У Південноукраїнську депутати не підтримали надання доступу до камер відеоспостереження по місту Центру цифрових інновацій комунального підприємства «Миколаївська обласна варта». Питання відправили на доопрацювання.

Про це стало відомо під час засідання сесії Південноукраїнської міської ради.

Під час розгляду питання депутати висловили сумніви. Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, зауважила, що у місті працює стратегічно важливе підприємство, тому є ризики для безпеки даних і сумніви щодо передачі доступу сторонньому комунальному підприємству.

Секретар Южноукраїнської міської ради Денис Кравченко пояснив, що надається доступ до камер для системи Ситуаційного центру, щоб у разі виникнення злочинів була можливість по камерах відслідкувати правопорушників.

«Це, наприклад, якщо злочин скоєно у Миколаєві, то буде можливість не втрачаючи час відслідкувати переміщення по області. Ситуаційний центр буде реагувати та відслідковує переміщення даних осіб», — зазначив Денис Кравченко.

Однак депутатів це не заспокоїло і вони висловились проти надання такого доступу: «Ми зараз нашими руками надамо доступ незрозуміло кому», — зазначали депутати.

Рішення винесли на голосування і «за» проголосували два депутати. У зв’язку з тим, що питання викликало багато питань його відправили на додаткове опрацювання.

Нагадаємо, що поліцейські відділки у восьми прифронтових громадах Миколаївщини отримали сучасне оснащення, яке дозволить працювати під час блекаутів. Проєкт реалізували за підтримки Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

У вересні у «Миколаївській обласній варті» розповіли про ключові напрямки своєї роботи.

Нагадаємо, під час комісії 2 вересня депутати міськради обговорили, чи варто додатково виділяти 10 мільйонів гривень на «Обласну варту». Частина депутатів сумнівається, що місто отримує від цього реальну користь, адже щороку на утримання підприємства витрачають близько 40 мільйонів гривень.

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень.

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне у більшій мірі взяти на себе місто.