Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 24.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську не дозволили «Миколаївській обласній варті» отримати доступ до камер по місту

Засідання сесії Південноукраїнської міської ради. Скриншот з відеотрансляціїЗасідання сесії Південноукраїнської міської ради. Скриншот з відеотрансляції

У Південноукраїнську депутати не підтримали надання доступу до камер відеоспостереження по місту Центру цифрових інновацій комунального підприємства «Миколаївська обласна варта». Питання відправили на доопрацювання.

Про це стало відомо під час засідання сесії Південноукраїнської міської ради.

Під час розгляду питання депутати висловили сумніви. Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, зауважила, що у місті працює стратегічно важливе підприємство, тому є ризики для безпеки даних і сумніви щодо передачі доступу сторонньому комунальному підприємству.

Секретар Южноукраїнської міської ради  Денис Кравченко пояснив, що надається доступ до камер для системи Ситуаційного центру, щоб  у разі виникнення злочинів була можливість по камерах відслідкувати правопорушників.

Реклама

«Це, наприклад, якщо злочин скоєно у Миколаєві, то буде можливість не втрачаючи час відслідкувати переміщення по області. Ситуаційний центр буде реагувати та відслідковує переміщення даних осіб», — зазначив Денис Кравченко.

Однак депутатів це не заспокоїло і вони висловились проти надання такого доступу: «Ми зараз нашими руками надамо доступ незрозуміло кому», — зазначали депутати.

Рішення винесли на голосування і «за» проголосували два депутати. У зв’язку з тим, що питання викликало багато питань його відправили на додаткове опрацювання.

Нагадаємо, що поліцейські відділки у восьми прифронтових громадах Миколаївщини отримали сучасне оснащення, яке дозволить працювати під час блекаутів. Проєкт реалізували за підтримки Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. 

У вересні у «Миколаївській обласній варті» розповіли про ключові напрямки своєї роботи.

Нагадаємо, під час комісії 2 вересня депутати міськради обговорили, чи варто додатково виділяти 10 мільйонів гривень на «Обласну варту». Частина депутатів сумнівається, що місто отримує від цього реальну користь, адже щороку на утримання підприємства витрачають близько 40 мільйонів гривень.

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень. 

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне у більшій мірі взяти на себе місто. 

 

Останні новини про: Південноукраїнськ

У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом
У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн
«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Південноукраїнськ

«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент
У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн
У Південноукраїнську хочуть заборонити їздити мотоциклам з гучним вихлопом

Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі

Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay