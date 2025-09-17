Міністр вищої освіти та науки Данії разом з делегацією відвідала Миколаїв
- Ірина Олехнович
16:09, 17 вересня, 2025
З 9 по 11 вересня Крістіна Егелунд, Міністр вищої освіти і науки Данії, прибула з робочим візитом в Україну. Зокрема вона відвідала і місто Миколаїв.
Про це повідомляє Посольство Данії в Україні.
У складі делегації також були Пер Мікаел Йогансеном, ректор Ольборзького університету, та Єнс Рінгсмусе, ректор Південного данського університету.
У Миколаєві вони побували в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, поспілкувавшись з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та мером міста Олександром Сєнкевичем. Делегація також зустрілася з компанією «Нібулон», яка поділилася досвідом подолання нестачі технічно кваліфікованих кадрів.
Протягом трьох днів делегація також відвідала Київ і Бучу, де взяла участь у зустрічах із представниками освіти, бізнесу та громадянського суспільства, вшанувала пам’ять загиблих українських військових і цивільних у Стіни пам’яті на Михайлівській площі, а ректори данських університетів підписали меморандуми про співпрацю з Київською школою економіки та Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського.
Окрім цього Крістіна Егелунд також взяла участь у 5-му Саміті перших леді та джентльменів, де обговорювали інновації в освіті, у гала-вечір на честь вчителів.
