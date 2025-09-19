Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:40, 19 вересня, 2025
-
Сьогодні, 19 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:
- пр. Богоявленський;
- вул. Будівельників;
- вул. А. Покровського;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- Херсонське шосе;
- вул. Маріупольська;
- вул. В. Благовісного;
- вул. Спаська;
- вул. Образцова;
- вул. Олексія Вадатурського;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Аркасівська;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Адміральська;
- вул. А. Покровського;
- вул. Шевченка;
- вул. Чонгарська;
- вул. С. Гайдученка;
- вул. Кримська;
- вул. Перекопська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- вул. Силікатна;
- вул. Верхня;
- вул. Романа Шухевича;
- вул. 1 Піщана;
- вул. Матвійська;
- пров. Перспективний;
- вул. Отрадна;
- пров. Д. Щербініна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.