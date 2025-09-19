Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    19 вересня, 2025

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 19 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • пр. Богоявленський;
  • вул. Будівельників;
  • вул. А. Покровського;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • Херсонське шосе;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. В. Благовісного;
  • вул. Спаська;
  • вул. Образцова;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Адміральська;
  • вул. А. Покровського;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Чонгарська;
  • вул. С. Гайдученка;
  • вул. Кримська;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Верхня;
  • вул. Романа Шухевича;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. Матвійська;
  • пров. Перспективний;
  • вул. Отрадна;
  • пров. Д. Щербініна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».

