Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 19 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Будівельників;

вул. А. Покровського;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

Херсонське шосе;

вул. Маріупольська;

вул. В. Благовісного;

вул. Спаська;

вул. Образцова;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Аркасівська;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Адміральська;

вул. А. Покровського;

вул. Шевченка;

вул. Чонгарська;

вул. С. Гайдученка;

вул. Кримська;

вул. Перекопська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Силікатна;

вул. Верхня;

вул. Романа Шухевича;

вул. 1 Піщана;

вул. Матвійська;

пров. Перспективний;

вул. Отрадна;

пров. Д. Щербініна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

