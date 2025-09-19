Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На дороги у 2026 році виділили в 5-6 разів менше, ніж потрібно, — Кулеба

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У проєкті державного бюджету на 2026 рік для Агенції відновлення передбачено 12,8 мільярда гривень на утримання доріг

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба вважає цю суму недостатньою, пише Укрінформ

Олексій Кулеба наголосив, що стан доріг впливає не лише на логістику, а й на евакуацію, роботу екстрених служб та доступ людей до шкіл і лікарень.

— Для нормальної роботи дорожньої галузі потрібно в п’ять-шість разів більше, — сказав він під час години запитань до уряду.

Він закликав до спільних рішень із парламентом, щоб закрити фінансову потребу галузі та не допустити ослаблення критично важливої інфраструктури.

— Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки. Тому нам потрібні спільні з Радою рішення, щоб закрити цю потребу, – додав віцепрем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області шукає підрядника, який ремонтуватиме та доглядатиме за дорогами загального користування державного значення. Загальна очікувана вартість 1,6 мільярда гривень.

