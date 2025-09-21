Нардеп заявив про «злив» даних 20 млн українців: у «Дії» все спростували

Додаток «Дія». Фото: itechua.com

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили архів із персональною інформацією понад 20 мільйонів українців. У Мінцифри відповіли, що витоків інформації із «Дії» не було.

Про це повідомили Олександр Федієнко та Мінцифри.

Народний депутат написав, що у відкритому доступі з’явився файл під назвою «diia_users_db_2025.zip», у якому нібито зібрані дані 20 мільйонів громадян України.

За словами Олександра Федієнка, інформацію, ймовірно, зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема, пов’язаних із податковою. Він також зазначав, що в базі є й дані тих людей, які ніколи не користувалися застосунком «Дія».

Реклама

Депутат додав, що частина інформації доступна безплатно, тоді як усі повні дані пропонують придбати. Він наголосив, що поширення таких архівів може призвести до атак і зловживань.

У Міністерстві цифрової трансформації відповіли, що «жодних витоків» із «Дії» не було.

«Поширені файли — фальсифікація, та не походять із систем «Дії» і не є результатом їхнього зламу чи витоку», — заявив заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки Віталій Балашов.

Там кажуть, що опубліковані файли — це суміш раніше відомих «зливів» з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони мали вигляд «свіжої» бази даних.

«Це типова практика чорного ринку: старі витоки «освіжили» підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на «Дію» та підрив довіри до державних сервісів», — зазначив Віталій Балашов.

Також у Мінцифри наголосили, що «Дія» не зберігає персональних даних, а інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Нагадаємо, що для українців запустили мультирахунок «Дія.Картка», на який можна отримувати державні виплати та зберігати особисті кошти.