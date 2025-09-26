  • пʼятниця

Клуб

Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині

Вночі та вранці 27 та 28 вересня по Миколаївській області та обласному центрі очікуються заморозки від 0°С до -3°С.  

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології попереджає про перший рівень небезпечності (жовтий) у зв’язку із похолоданням. 

Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорологіїІнфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

За словами синоптиків, такі погодні умови можуть пошкодити овочеві культури, які ще не зібрані.

«Такі погодні умови можуть призвести до  пошкодження від заморозків овочевих культур, які ще не зібрані, також, це значно знижує якість плодів, робить їх менш придатними до зберігання, транспортування й реалізації», — зазначили синоптики.

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

