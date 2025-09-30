«Звернення переносяться із року в рік», — Береза про нестачу коштів для ремонту доріг у приватному секторі

Ремонт дороги. Фото: depositphotos

За останні три роки в Центральному районі Миколаєва на ремонт доріг витратили понад 285 мільйонів гривень. Однак цього недостатньо, аби вирішити всі проблеми із дорожньою інфраструктурою.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень.

Голова районної адміністрації Олександр Береза зазначає, що звернень від мешканців набагато більше, ніж виділяється коштів, і більшість вулиць приватного сектору досі залишаються незаасфальтованими.

— Звернень громадян набагато більше ніж фінансування, яке виділяється із року в рік. Більшість вулиць лишаються незаасфальтованими. Приватний сектор потребує фінансування на облаштування дорожньої мережі. Багато звернень переноситься із року в рік та чекають фінансування, — говорить керівник адміністрації.

За його словами, якщо вулиця має велику протяжність, ремонт проводять поетапно, ділячи її на частини.

— До прикладу вулиця Партизанська. Ми її почали ремонтувати минулого року. В цьому році ще одну ділянку відремонтували. І якщо цього року буде якесь додаткове фінансування, то вдасться її завершити. Якщо ні, то це питання переноситься на наступний рік. Тому потреба завжди є, — зазначає Олександр Береза.

Нагадаємо, що минулого року Адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 2,4 мільйона гривень на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора. Мова йде про вулицю Володимира Станка, від житлового будинку №38 до житлового будинку №11. Площа покриття, що підлягає ремонту, складає 1476 квадратних метрів.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила торги на ремонт дороги вздовж одного кварталу приватного сектора по вулиці Павла Ходченка. На це планували витратити 2 мільйони гривень. Однак тоді ці торги відмінили через «неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель».

Водночас жителі мікрорайону Варварівка просять капітально відремонтувати їм дорогу вздовж провулку Березанський. Йдеться про ремонт трьох кварталів дороги у приватному секторі. Наразі, кажуть вони, дорога має непридатний для використання стан: під час дощу покриття перетворюється у болото, а влітку мешканці страждають від великої кількості пилу.

До цього голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів. Він також виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.