Жителі Миколаєва за місяць набрали понад 9 млн літрів води в бюветах

У вересні мешканці Миколаєва набрали понад 9,6 млн літрів води в бюветах. Фото «МикВісті»

У вересні мешканці Миколаєва набрали понад 9,6 мільйона літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як повідомили на підприємстві, з початку року містянам видали більше 84 мільйона літрів.

Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.

На підприємстві нагадали, що воду можна набрати щодня з 05:00 до 24:00.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

