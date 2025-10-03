Жителі Миколаєва за місяць набрали понад 9 млн літрів води в бюветах
У вересні мешканці Миколаєва набрали понад 9,6 мільйона літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Як повідомили на підприємстві, з початку року містянам видали більше 84 мільйона літрів.
Наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго». Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води.
На підприємстві нагадали, що воду можна набрати щодня з 05:00 до 24:00.
Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:
-
загальноміська карта: https://cutt.ly/RwpcKeEi
-
електронна таблиця: https://cutt.ly/JwqhJU7s
