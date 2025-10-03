  • пʼятниця

Понад 1500 жертв: в Одесі викрили підозрюваних у міжнародній схемі інвестшахрайства

В Одесі затримали підозрюваних у крадіжці мільйонів через криптогаманці. Фото: НацполіціяВ Одесі затримали підозрюваних у крадіжці мільйонів через криптогаманці. Фото: Нацполіція

Поліцейські та кіберфахівці викрили в Одесі організовану групу, яку підозрюють у масштабному шахрайстві через фіктивні інвестиційні платформи.

Як повідомили у Нацполіції України, 28-річний одесит разом із спільниками створював сайти вигаданих компаній і пропонував людям інвестувати у «криптовалюти» чи «рекламний трафік». Насправді кошти переводилися на підконтрольні криптогаманці й витрачалися самими зловмисниками.

Для введення в оману потенційних інвесторів вони облаштували офіси у форматі кол-центрів. Там «дзвонарі» переконували людей вкладати гроші.

Правоохоронці встановили, що через схему могло постраждати понад 1500 людей з різних країн. На один із криптогаманців надійшло понад 24 мільйона гривень. Лише задокументовані збитки сімох інвесторів становлять 92 тисячі доларів.

Під час спецоперації в Україні та Казахстані затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголосили в розшук. Усім повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одесі затримали підозрюваних у крадіжці мільйонів через криптогаманці. Фото: Нацполіція
В Одесі затримали підозрюваних у крадіжці мільйонів через криптогаманці. Фото: Нацполіція
В Одесі затримали підозрюваних у крадіжці мільйонів через криптогаманці. Фото: Нацполіція

Нещодавно у Миколаєві шахраї, представившись співробітниками мобільного оператора, ошукали 44-річну жінку та викрали з її банківського рахунку 117 тисяч гривень.

