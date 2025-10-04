  • субота

Клуб

«Об'єми великі, ми не встигаємо», — директор КП «Парки» пояснив, чому у центрі Миколаєва лежить опале листя

Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» не встигають прибирати опале листя у центрі міста через його великий об'єм.

Про це повідомив директор комунального підприємства Дмитро Чучмай під час свого онлайн-брифінгу 30 вересня, пишуть «МикВісті».

Миколаївці під час прямого ефіру запитали директора «Миколаївських парків», чому у центрі міста не прибирають опале листя, зокрема вулиці Адміральську, Малу Морську та Спаську.

— Дуже гарне питання. Така проблема не тільки у центрі, а по всьому місту. Об'єм листя великий, адже зараз дуже сильно, потужно скидають листя платани, які посаджені по всьому центру міста. Ми щодня їх прибираємо і вивозимо. Можливо, об'єми набагато більші і ми не встигаємо вивозити його, але працюємо над цим питанням, — відповів Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, жителі Миколаєва поскаржились на неприбране листя по вулиці Адміральській, біля ліцею №2.

новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
