Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»

Жителі Миколаєва поскаржились на неприбране листя по вулиці Адміральській, біля ліцею №2.

Відповідну скаргу надіслали в редакцію «МикВісті».

За словами жінки, протягом року листя прибирали лише один раз. Мешканці неодноразово телефонували до комунального підприємства «Миколаївські парки», яке обслуговує цю територію. Проте на їхні звернення реакції не було.

На надісланих фотографіях видно, що тротуар і доріжки вкриті шаром опалого листя, яке місцями перемішане зі сміттям і вже почало перегнивати. Це ускладнює рух пішоходів та створює непривабливий вигляд вулиці.

«За рік прибрали один раз. Дзвонимо у КП «Миколаївські парки», але вони не реагують. Ніхто нас не чує», — пишуть миколаївці.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю ще однієї одиниці спеціалізованої техніки для прибирання вулиць. Йдеться про підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням. Вартість закупівлі становить 764 930 гривень.