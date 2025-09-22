Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    22 вересня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»

Жителі Миколаєва поскаржились на неприбране листя по вулиці Адміральській, біля ліцею №2.

Відповідну скаргу надіслали в редакцію «МикВісті».

За словами жінки, протягом року листя прибирали лише один раз. Мешканці неодноразово телефонували до комунального підприємства «Миколаївські парки», яке обслуговує цю територію. Проте на їхні звернення реакції не було.

На надісланих фотографіях видно, що тротуар і доріжки вкриті шаром опалого листя, яке місцями перемішане зі сміттям і вже почало перегнивати. Це ускладнює рух пішоходів та створює непривабливий вигляд вулиці.

«За рік прибрали один раз. Дзвонимо у КП «Миколаївські парки», але вони не реагують. Ніхто нас не чує», — пишуть миколаївці.

Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»
Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»
Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»Неприбране листя по вулиці Адміральській. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на закупівлю ще однієї одиниці спеціалізованої техніки для прибирання вулиць. Йдеться про підмітально-прибиральну машину в комплекті з навісним обладнанням. Вартість закупівлі становить 764 930 гривень.

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях
Миколаївські парки оголосили вакансії: шукають плиточників, малярів та озеленювачів
У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: КП «Миколаївські парки»

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу
Миколаївські парки оголосили вакансії: шукають плиточників, малярів та озеленювачів
У Миколаєві інвентаризують зелені насадження: дерева та кущі поки порахували по 10 локаціях

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити відеоспостереження

На Миколаївщині побудують новий водопровід для Софіївської громади

3 години тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay